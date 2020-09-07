Краснодарцы, учинившие разбой в Нижнегорском районе Крыма, просили не наказывать их строго

Вступил в законную силу приговор Нижнегорского районного суда Республики Крым в отношении двух жителей Краснодарского края, обвиняемых в совершении разбойного нападения.

Подсудимые, проживающие в одном из сел Краснодарского края, в январе 2019 года решили путем совершения разбойного нападения незаконно завладеть имуществом жителя Нижнегорского района, который занимается предпринимательской деятельностью. К данному преступлению злоумышленники подготовились заранее. Обладая информацией, что предприниматель может хранить значительную сумму денежных средств в своем доме, соучастники распределили между собой роли, подыскали пневматический пистолет, неброскую, темную одежду и самодельные маски. Реализуя задуманное, январской ночью 2019 года преступники подъехали к месту предполагаемого ограбления на такси из Краснодарского края, ворвались в дом потерпевшего, избили его, связали при помощи скотча, требуя при этом денежные средства и золото и угрожая пневматическим пистолетом. В процессе поиска ценного имущества нападавшими были обнаружены и похищены денежные средства и ювелирные изделия на сумму более 2 миллионов рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению, — озвучили детали дела в пресс-службе Управления Судебного департамента в Республике Крым.

В судебном заседании подсудимые вину в инкриминируемом преступлении признали полностью, в содеянном раскаялись, просили суд строго их не наказывать.

Суд, оценив доказательства в совокупности, признал вину подсудимых полностью доказанной и квалифицировал их действия по п.«б» ч.4 ст.162 УК РФ как разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для здоровья, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в особо крупном размере.

При назначении наказания суд учел характер, степень общественной опасности совершенного преступления, личности подсудимых, роль каждого при совершении преступления, влияние наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей, и приговорил виновных к различным срокам наказания: одного к 8-ми, а другого к 9-ти годам лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы. Наказание краснодарцы будут отбывать в колонии строгого режима.