Краснодарец в Севастополе пытался рассчитаться в пункте быстрого питания, не... рассчитываясь

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району в Севастополе установлена причастность 32-летнего жителя Краснодарского края к хищению денежных средств обманным путём. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и использование подложных документов.

Как стало известно, во время покупки на небольшую сумму в одном из пунктов быстрого питания посетитель продемонстрировал продавцу 5-тысячную купюру, которую он якобы приготовил для оплаты и начал искать разменную мелочь. Пока отвлекаемая разговорами сотрудница торговой точки готовила сдачу, злоумышленник незаметно спрятал 5-тысячную банкноту, приготовленную для оплаты, а затем забрал переданные ему деньги и скрылся. Похищенные обманным путём 4830 рублей мужчина потратил на свои нужды, — сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Севастополю.



Отделом дознания ОМВД России по г. Севастополю в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». За совершение преступлений он в порядке ст. 91 УПК задержан сотрудниками МВД по Республике Крым.

фото: пресс-служба УМВД России в Севастополе