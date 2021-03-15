Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | Краснодарец в Севастополе пытался рассчитаться в пункте быстрого питания, не… рассчитываясь

crimeapress_news

реклама в крыму
Краснодарец в Севастополе пытался рассчитаться в пункте быстрого питания, не... рассчитываясь

Краснодарец в Севастополе пытался рассчитаться в пункте быстрого питания, не… рассчитываясь

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 19:56 15.03.2021

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району в Севастополе установлена причастность 32-летнего жителя Краснодарского края к хищению денежных средств обманным путём. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и использование подложных документов.

Как стало известно, во время покупки на небольшую сумму в одном из пунктов быстрого питания посетитель продемонстрировал продавцу 5-тысячную купюру, которую он якобы приготовил для оплаты и начал искать разменную мелочь. Пока отвлекаемая разговорами сотрудница торговой точки готовила сдачу, злоумышленник незаметно спрятал 5-тысячную банкноту, приготовленную для оплаты, а затем забрал переданные ему деньги и скрылся. Похищенные обманным путём 4830 рублей мужчина потратил на свои нужды, — сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Севастополю.

Отделом дознания ОМВД России по г. Севастополю в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». За совершение преступлений он в порядке ст. 91 УПК задержан сотрудниками МВД по Республике Крым.

фото: пресс-служба УМВД России в Севастополе

Краснодарец в Севастополе пытался рассчитаться в пункте быстрого питания, не... рассчитываясь

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.