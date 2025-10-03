Краснодарца обвиняют в 17 эпизодах мошенничества. Судить будут в Севастополе

Преступники вводили в заблуждение пенсионеров из Севастополя и Республики Крым, сообщая, что их банковские счета используются для финансирования ВСУ. После чего позвонившие убеждали в необходимости передать все имеющиеся сбережения курьеру якобы для декларирования и внесения на так называемый безопасный счет. Для реализации замысла злоумышленники в нескольких случаях использовали в качестве посыльных самих потерпевших, которые не подозревали об участии в мошеннической схеме. Обманутые лжесотрудниками военной прокуратуры, Росфинмониторинга, ФСБ и других государственных структур, пожилые граждане передавали 41-летнему сообщнику дистанционных мошенников от 100 тысяч до 2,5 миллионов рублей, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по г. Севастополю совместно с коллегами из ОУР ОМВД России по Нахимовскому району задержали пособника мошенника с поличным в тот момент, когда он приехал забирать деньги у очередной жертвы обмана.

В настоящее время уголовное дело, возбуждённое по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 и по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, вместе с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту на время следствия избиралась мера пресечения в виде содержания под стражей.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю