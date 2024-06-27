«Краснокнижное пополнение» зооуголка Детского парка Симферополя

Пара белоголовых сипов стала родителями.

Рождение птенца белоголового сипа в условиях неволи – явление уникальное. В Крыму это лишь третий случай, два из которых произошли в зооуголке Детского парка Симферополя. Малыш появился на свет в апреле. Он находится в гнезде под опекой родителей. Сотрудники зооуголка оберегают покой краснокнижного семейства и просят об этом посетителей.

С момента рождения малыша рацион семьи пернатых был усилен: птицам увеличили порции курятины и говядины. Детеныша родители кормят, срыгивая мясо. Понемногу птенец и сам начинает проявлять интерес к пище. Малыш уже частично покрылся взрослым оперением и начинает вставать на ножки. Самостоятельным он станет к 6-7месяцам.

Сипы белоголовые появились в зооуголке в начале 2000-х. Потомством им удалось обзавестись в 2020-ом году. Мы очень рады, что спустя 4 года сипы снова стали родителями.

Сипы белоголовые занесены в Красную книгу России. В дикой природе полуострова обитает не более 150 особей.

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