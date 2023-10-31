Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Следственный комитет Крыма и Севастополя | Красоты не получилось: в Черноморском районе РК против косметолога возбудили уголовное дело
актуально в республике
Красоты не получилось: в Черноморском районе РК против косметолога возбудили уголовное дело
фото: pikist.com

Красоты не получилось: в Черноморском районе РК против косметолога возбудили уголовное дело

Опубликовал: КрымPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 12:43 31.10.2023

Главным следственным управлением СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении самозанятого косметолога. Она подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

В органы следствия обратилась 52-летняя жительница Черноморского района, которая сообщила, что пострадала от действий частного косметолога. Установлено, что гражданка при отсутствии лицензии, необходимого медобразования и практики оказывала на дому платные услуги купленным через интернет-магазин аппаратом. В результате проведения жительнице Черноморского района блефаропластики у последней образовались неизгладимые раны и послеоперационные рубцы на лице, — сообщили в пресс-службе ведомства. 

В настоящее время следователем Раздольненского межрайонного следственного отдела назначена комиссионная медицинская экспертиза, проводятся все необходимые следственные действия, а также устанавливаются иные потерпевшие от действий частного косметолога.

Узнайте больше:  Бывший руководитель подразделения «Крымэнерго» заключен под стражу

источник: пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Следственный комитет Крыма и Севастополя

Комментарии для сайта Cackle
Следственный комитет Крыма и Севастополя
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.