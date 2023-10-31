Красоты не получилось: в Черноморском районе РК против косметолога возбудили уголовное дело

Главным следственным управлением СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении самозанятого косметолога. Она подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

В органы следствия обратилась 52-летняя жительница Черноморского района, которая сообщила, что пострадала от действий частного косметолога. Установлено, что гражданка при отсутствии лицензии, необходимого медобразования и практики оказывала на дому платные услуги купленным через интернет-магазин аппаратом. В результате проведения жительнице Черноморского района блефаропластики у последней образовались неизгладимые раны и послеоперационные рубцы на лице, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время следователем Раздольненского межрайонного следственного отдела назначена комиссионная медицинская экспертиза, проводятся все необходимые следственные действия, а также устанавливаются иные потерпевшие от действий частного косметолога.

источник: пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю