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Кратковременные дожди с грозами. Погода в Крыму
иллюстрация: MichaelGaida (pixabay.com)

Кратковременные дожди с грозами. Погода в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:04 10.10.2020

В воскресенье — 11 октября — в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут кратковременные дожди с грозами.

Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 11…16°, на побережье до 19°; днем 19…24°, в горах 13…18°. В начале рабочей недели область повышенного атмосферного давления обусловит на полуострове сухую и солнечную погоду. Ночная температура воздуха существенно не изменится, днем воздух прогреется до 23…28°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды  для городов и посёлков Крыма — здесь.

Кратковременные дожди с грозами. Погода в Крыму

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