Кратковременные дожди с грозами. Погода в Крыму

В воскресенье — 11 октября — в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут кратковременные дожди с грозами.

Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 11…16°, на побережье до 19°; днем 19…24°, в горах 13…18°. В начале рабочей недели область повышенного атмосферного давления обусловит на полуострове сухую и солнечную погоду. Ночная температура воздуха существенно не изменится, днем воздух прогреется до 23…28°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .