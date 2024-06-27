Кража мобильного телефона = три года в колонии. Приговор жителю Бахчисарайского район

Три года в исправительной колонии общего режима проведет ранее неоднократно судимый 28-летний житель Бахчисарайского района. Бахчисарайский районный суд Республики Крым вынес в отношении него приговор за кражу мобильного телефона.

Как установлено материалами уголовного дела, молодой мужчина в начале февраля этого года, познакомился в городском общественном парке с жителем Бахчисарая, с которым стал употреблять спиртные напитки. Горожанин предложил случайному знакомому переночевать у него, на что последний согласился не раздумывая, предвкушая продолжение попойки. В квартире потерпевшего, допив алкоголь, мужчины улеглись спать, а на утро гостеприимный хозяин обнаружил пропажу гостя, а вместе с ним и своего мобильного телефона. После чего потерпевший обратился в полицию с заявлением о краже телефона, — озвучили детали инцидента в пресс-службе суда.

В судебном заседании подсудимый вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

Вина подсудимого в инкриминируемом ему деянии подтвердилась в ходе рассмотрения уголовного дела доказательствами, исследованными в судебном заседании. Суд пришел к выводу о виновности подсудимого по п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ – кража, тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Гражданский иск по делу не заявлялся.

Приговор не вступил в законную силу.

источник: пресс-служба Бахчисарайского районного суда Республики Крым

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