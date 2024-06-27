Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Суды Крыма | Кража мобильного телефона = три года в колонии. Приговор жителю Бахчисарайского район
актуально в республике
Кража мобильного телефона = три года в колонии. Приговор жителю Бахчисарайского район
Иллюстрация: euroradio.fm

Кража мобильного телефона = три года в колонии. Приговор жителю Бахчисарайского район

Опубликовал: КрымPRESS в Суды Крыма 12:31 27.06.2024

Три года в исправительной колонии общего режима проведет ранее неоднократно судимый 28-летний житель Бахчисарайского района. Бахчисарайский районный суд Республики Крым вынес в отношении него приговор за кражу мобильного телефона.

Как установлено материалами уголовного дела, молодой мужчина в начале февраля этого года, познакомился в городском общественном парке с жителем Бахчисарая, с которым стал употреблять спиртные напитки. Горожанин предложил случайному знакомому переночевать у него, на что последний согласился не раздумывая, предвкушая продолжение попойки. В квартире потерпевшего, допив алкоголь, мужчины улеглись спать, а на утро гостеприимный хозяин обнаружил пропажу гостя, а вместе с ним и своего мобильного телефона. После чего потерпевший обратился в полицию с заявлением о краже телефона, — озвучили детали инцидента в пресс-службе суда. 

В судебном заседании подсудимый вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

Узнайте больше:  В Черноморском районе суд дал последний шанс на исправление дебоширу из Геленджика

Вина подсудимого в инкриминируемом ему деянии подтвердилась в ходе рассмотрения уголовного дела доказательствами, исследованными в судебном заседании. Суд пришел к выводу о виновности подсудимого по п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ – кража, тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Гражданский иск по делу не заявлялся.

Приговор не вступил в законную силу.

источник: пресс-служба Бахчисарайского районного суда Республики Крым

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: суды Крыма

Комментарии для сайта Cackle
суды Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.