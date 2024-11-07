Кража мотоцикла в одном из крымских сёл раскрыта по «горячим следам».

Полицейские Советского района по горячим следам раскрыли кражу мотоцикла и вернули законному владельцу. Как сообщили в МВД по РК, в результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый (житель одного из местных сёл). Задержанный признался в краже мотоцикла стоимостью 200 тысяч рублей у 20-летней местной жительницы.

Оперативники выяснили, что ранним утром 23-летний местный житель, проходя мимо круглосуточного магазина, увидел оставленный мотоцикл с ключами в замке зажигания. Имея умысел на хищение транспортного средства злоумышленник убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, завел двигатель и добрался на мотоцикле к своему знакомому у которого оставил его, — рассказали в полиции.

Следственным отделением ОМВД России по Советскому району возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Двухколесное транспортное средство возвращено законной владелице.

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