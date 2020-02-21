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Кража на авторынке в Севастополе
Иллюстрация: Svgz.ru

Кража на авторынке в Севастополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 12:34 21.02.2020

Севастопольские полицейские задержали подозреваемого в краже на авторынке. Как сообщает пресс-служба УМВД по г. Севастополю, за помощью к правоохранителям обратилась 59-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что неизвестный похитил у неё имущество стоимостью 8000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Злоумышленником оказался 40-летний местный житель. Установлено, что инцидент произошёл на городском авторынке. Один из посетителей увидел возле торгового павильона оставленный без присмотра товар и у него созрел преступный умысел. Пока продавец был занят, мужчина тайком похитил пару колёсных дисков и автомобильных шин стоимостью 8000 рублей и скрылся. Распорядиться украденным имуществом злоумышленник не успел – полицейские задержали его и изъяли похищенное, — рассказали в пресс-службе.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ («кража»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Кража на авторынке в Севастополе

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