Кража в Судаке: мужчина по-крупному «обнёс» дом. Ущерб — 380 тысяч рублей

В дежурную часть ОМВД России в Судаке поступило заявление от местного жителя по факту хищения имущества.

Как стало известно, неизвестный взломал входную дверь домовладения заявителя и похитил имущество, после чего с места совершения преступления крылся. Среди похищенного потерпевший указал телевизор, кондиционер, микроволновую печь, холодильник, мебель, а также личные вещи. Сумма ущерба составила порядка 380 тыс. рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого в краже. Им оказался ранее не судимый 34-летний местный житель. По месту проживания злоумышленника сотрудниками полиции изъята часть похищенного у заявителя имущества, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следственным отделом ОМВД России по г.Судаку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«а» ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).

Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.