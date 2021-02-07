Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | МВД Крыма | Кражи, кражи, кражи… Оперативная хроника симферопольской полиции

crimeapress_news

реклама в крыму
Кражи, кражи, кражи… Оперативная хроника симферопольской полиции
Иллюстрация: hour24.ru

Кражи, кражи, кражи… Оперативная хроника симферопольской полиции

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 15:02 07.02.2021

За одни сутки сотрудники симферопольской полиции раскрыли две кражи.

Стражи порядка установили, что двое жителей Севастополя ночью пробрались в пункт выдачи интернет-заказов и похитили оттуда одежду и обувь на сумму около 30 тысяч рублей. А другой 51-летний злоумышленник в дневное время совершил кражу из магазина на 7 тысяч рублей. Благодаря оперативной слаженной работе сотрудников полиции все подозреваемые были задержаны. Часть украденных товаров стражи порядка изъяли у задержанных и вернули владельцам, — сообщили в МВД по РК.

Еще один (уже третий) случай можно охарактеризовать как «дела семейные», но по факту – тоже кража.

В дежурную часть полиции города Симферополя поступило заявление от 65-летней пенсионерки. Женщина сообщила, что сын два раза похищал у неё банковскую карту и снимал со счёта наличные на общую сумму 35 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отделения участковых уполномоченных полиции по подозрению в совершении преступления задержали 33-летнего сына потерпевшей, ранее судимого за кражу, — рассказали в полиции.

Выяснилось, что задержанный нигде не работает и не имеет собственного заработка. Подозреваемому понадобились деньги, поэтому он решил воспользоваться банковской картой своей матери, ничего ей об этом не сказав. Мужчина два раза похищал карту пенсионерки, снимал деньги и расплачивался ей за покупки.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ (кража). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Кражи, кражи, кражи… Оперативная хроника симферопольской полиции

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.