Кражи, кражи, кражи… Оперативная хроника симферопольской полиции

За одни сутки сотрудники симферопольской полиции раскрыли две кражи.

Стражи порядка установили, что двое жителей Севастополя ночью пробрались в пункт выдачи интернет-заказов и похитили оттуда одежду и обувь на сумму около 30 тысяч рублей. А другой 51-летний злоумышленник в дневное время совершил кражу из магазина на 7 тысяч рублей. Благодаря оперативной слаженной работе сотрудников полиции все подозреваемые были задержаны. Часть украденных товаров стражи порядка изъяли у задержанных и вернули владельцам, — сообщили в МВД по РК.

Еще один (уже третий) случай можно охарактеризовать как «дела семейные», но по факту – тоже кража.

В дежурную часть полиции города Симферополя поступило заявление от 65-летней пенсионерки. Женщина сообщила, что сын два раза похищал у неё банковскую карту и снимал со счёта наличные на общую сумму 35 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отделения участковых уполномоченных полиции по подозрению в совершении преступления задержали 33-летнего сына потерпевшей, ранее судимого за кражу, — рассказали в полиции.

Выяснилось, что задержанный нигде не работает и не имеет собственного заработка. Подозреваемому понадобились деньги, поэтому он решил воспользоваться банковской картой своей матери, ничего ей об этом не сказав. Мужчина два раза похищал карту пенсионерки, снимал деньги и расплачивался ей за покупки.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ (кража). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.