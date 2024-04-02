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«Кредит вам одобрен, но». В у будут судить банду «финансистов»-мошенников
Фото: РИА Новый день, newdaynews.ru

«Кредит вам одобрен, но». В Крыму будут судить банду «финансистов»-мошенников

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 21:27 02.04.2024

Матерые материковые мошенники «оформляли кредиты» и облапошивали наивных крымчан.

В Крыму утверждены обвинительные заключения по уголовным делам в отношении пяти жителей Белгородской области. Они обвиняются по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе (преступной организации), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, обвиняемые, являясь членами преступного сообщества, создали сеть фиктивных финансово-кредитных организаций, которые под предлогом оказания гражданам услуг по предоставлению займов похищали их денежные средства.

Так, обвиняемые сообщали потерпевшим, что последним одобрена выдача кредита, для его получения необходимо подтвердить свою платежеспособность, перечислив денежные средства на счет фиктивной фирмы. Таким образом обвиняемые похитили у 277 граждан более 9 млн. рублей, — сообщили в прокуратуре РК.

Уголовные дела направлены в Центральный районный суд города Симферополя. В отношении остальных членов преступного сообщества расследование уголовного дела продолжается.

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