Кредитное плечо как финансовый инструмент — что нужно знать

Как работает кредитное плечо

Когда вы используете кредитное плечо https://euro-economy.com/poleznaya-informacziya/vse-chto-nuzhno-znat-o-kreditnom-pleche-preimushhestva-i-opasnosti, вы фактически берете взаймы у брокера или финансовой организации определенную сумму денег, чтобы совершить сделку, которая превышает ваш собственный капитал. Например, если у вас на счету 1000 долларов, а вы используете кредитное плечо 1:10, вы можете открыть позицию на 10 000 долларов.

Пример:

Допустим, у вас есть 1000 долларов, и вы решили торговать акциями с использованием кредитного плеча 1:5. Это означает, что вы можете купить акции на сумму 5000 долларов, из которых 4000 долларов — заемные средства, предоставленные вашим брокером.

Прибыль: Если акции, которые вы купили, выросли в цене на 10%, вы получаете прибыль в 500 долларов (10% от 5000 долларов). Если бы вы не использовали кредитное плечо, ваша прибыль составила бы только 100 долларов (10% от 1000 долларов). Убыток: Если акции, наоборот, упали в цене на 10%, ваш убыток составит 500 долларов, что равняется половине вашего первоначального капитала. Если бы вы не использовали кредитное плечо, ваш убыток составил бы всего 100 долларов.

Виды кредитного плеча

Форекс: в валютной торговле кредитное плечо может достигать 1:500 или даже больше, что позволяет трейдерам контролировать очень большие суммы с относительно небольшим депозитом.

фьючерсы и опционы: здесь тоже применяется кредитное плечо, так как трейдеры могут открывать позиции, которые значительно превышают размер их счета.

акции: для торговли акциями кредитное плечо обычно меньше — от 1:2 до 1:10, в зависимости от правил брокера и регулирования.

Риски кредитного плеча

увеличение убытков: как и в примере выше, если рынок пойдет против вас, ваши убытки могут быть значительно больше, чем без использования кредитного плеча. Это может привести к потере всего капитала.

маржин-колл: если стоимость ваших активов падает слишком сильно, брокер может потребовать, чтобы вы внесли дополнительные средства на счет, чтобы покрыть убытки. В противном случае он может принудительно закрыть ваши позиции.

психологическое давление: торговля с кредитным плечом требует большей дисциплины и контроля эмоций, так как увеличенные риски могут вызвать стресс и неверные решения.

Кредитное плечо — это мощный инструмент, который может значительно увеличить вашу прибыль, но также и ваши убытки. Использование кредитного плеча требует осторожного подхода и понимания всех возможных рисков. Рекомендуется использовать его только опытным инвесторам и трейдерам, которые имеют четкую стратегию управления рисками.