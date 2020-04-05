Кредитные каникулы… Они есть, но не такие, как вам хотелось

Кредитные каникулы не будут бесплатными, указали в Банке России. Таким образом, это не некая «пауза» в исполнении кредитных обязательств, а элементарный перенос сроков, с начислениями за все время «каникул». Проценты по взятым кредитам в этот период продолжат начисляться. И это вполне официально.

Центробанка посоветовал заемщикам, если у них имеется возможность, платить посильные суммы кредитору во время льготного периода — они будут направляться на уменьшение основного долга по кредиту. Это позволит уменьшить сумму начисляемых процентов и облегчит завершение окончательных расчетов по кредиту после окончания льготного периода.

В Банке России подчеркнули: когда «каникулы» закончатся, заемщик обязан вернуться к платежам по кредитам. Начисленные за это время проценты по кредитной карте должны быть уплачены в течение двух лет равными ежемесячными платежами. Первый платеж необходимо будет совершить спустя 30 дней после истечения льготного периода.

Заемщик должен выплатить начисленные за «каникулы» проценты по потребительскому кредиту, а также образовавшиеся до начала льготного периода просроченные проценты и штрафы после завершения погашения кредита равными суммами. Их величина равняется ежемесячным платежам.

Впрочем, и эти «каникулы», как говорится, еще заслужить надо, то есть доказать, что коронавирус таки ударил по сбережениям и благосостоянию.

В частности, «Сбербанк» советует взвешенно подойти к решению об оформлении «кредитных каникул», прибегать к ним только в случае наличия документального подтверждения соответствующего права. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье релизе, где даются пояснения правил предоставления кредитных каникул для граждан, чей доход за предшествующий месяц снизился на 30% и более по сравнению со среднемесячными доходами 2019 года.

В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке — 1,5 млн. рублей, по автокредитам — 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей — 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц — 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц — 100 тыс. рублей.

В банке отметили, что условия кредитных обязательств клиентов, которые не смогут предоставить соответствующего подтверждения, будут возвращены к прежним, что приведет к образованию просроченной задолженности и начислению неустойки. В Сбербанке отметили тенденцию к массовому обращению за льготным периодом при отсутствии документального подтверждения ухудшения финансового положения. В банке пояснили, что сейчас официальным документом подтверждена лишь каждая десятая заявка на реструктуризацию.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин 3 апреля подписал закон о предоставлении кредитных каникул гражданам, индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП). В соответствии с принятыми нормами, заемщики могут обратиться к кредитору с требованием установить кредитные каникулы сроком до шести месяцев, если их доходы за предшествующий месяц снизились на 30% по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года. Заемщик может обратиться в банк в любой момент в течение времени действия кредитного договора, но не позднее 30 сентября 2020 года. При этом льготный период, который устанавливается для заемщика, может отстоять от дня выдвижения требования на 30 дней по ипотечным кредитам и на 14 дней — по потребительским кредитам.