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Кредитование крымских застройщиков за год выросло более чем в 1,6 раза
фото: pikist.com

Кредитование крымских застройщиков за год выросло более чем в 1,6 раза

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:53 15.10.2024

На начало сентября 2024 года между застройщиками Крыма, которые используют счета эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве, и банками действовало 127 кредитных договоров на сумму около 202 млрд рублей. За год объем этих средств вырос более чем в 1,6 раза.

В регионе долевое строительство продолжает быть востребованным: на начало сентября нынешнего года в Крыму действовало 14,6 тысяч счетов эскроу. За год их количество выросло в 2,2 раза. Высокий спрос на жилье на первичном рынке в первом полугодии во многом поддерживался льготными госпрограммами, – поясняет руководитель Отделения Банка России по Республике Крым Игорь Цветков. – Вместе с тем, с июля годовые темпы роста ипотечного кредитования в Крыму, как и в стране в целом, замедляются.

Всего с начала действия механизма проектного финансирования в регионе раскрыто свыше 11 тыс. счетов эскроу, с которых девелоперам перечислено порядка 44,6 млрд рублей после сдачи объектов в эксплуатацию.

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источник: Отделение по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации

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