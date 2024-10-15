Кредитование крымских застройщиков за год выросло более чем в 1,6 раза

В регионе долевое строительство продолжает быть востребованным: на начало сентября нынешнего года в Крыму действовало 14,6 тысяч счетов эскроу. За год их количество выросло в 2,2 раза. Высокий спрос на жилье на первичном рынке в первом полугодии во многом поддерживался льготными госпрограммами, – поясняет руководитель Отделения Банка России по Республике Крым Игорь Цветков. – Вместе с тем, с июля годовые темпы роста ипотечного кредитования в Крыму, как и в стране в целом, замедляются.
Всего с начала действия механизма проектного финансирования в регионе раскрыто свыше 11 тыс. счетов эскроу, с которых девелоперам перечислено порядка 44,6 млрд рублей после сдачи объектов в эксплуатацию.
источник: Отделение по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации
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