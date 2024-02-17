Кремация усопших — что нужно знать об этой процедуре

Кремация усопших становится всё более популярной во многих странах, особенно в крупных городах. Это связано с рядом факторов:
- во-первых, кремация часто рассматривается как более экологически дружественная альтернатива захоронения, особенно в условиях ограниченной доступности земельных участков для кладбищ. Кремация не требует больших участков земли, а также может сократить использование ресурсов, таких как дерево для изготовления гробов.
- во-вторых, для многих людей кремация представляет более гибкую и персонализированную опцию для «ухода» за телом умершего. После кремации родственники могут выбрать, что делать с прахом — разбросать его в природе, поместить в урну или даже создать мемориал в доме.
На всю процедуру уходит от полутора до двух часов. Проходит она без присутствия родственников умершего человека. После завершения прах извлекается из камеры, помещается в ёмкость с плотной крышкой, на ней оформляют соответствующую надпись и после выдают получателю, — поясняют специалисты pdbg.ru.
Также стоит отметить, что некоторые религиозные и культурные традиции, ранее запрещавшие кремацию, могут становиться менее строгими или меняться под влиянием современных представлений.
Однако, несмотря на актуальную востребованность, кремация не является выбором для всех, и многие предпочитают традиционные захоронения по различным соображениям, включая религиозные убеждения или предпочтения семьи.
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Процесс кремации — как?
Процесс кремации представляет собой тщательно контролируемое сжигание тела умершего при очень высоких температурах, обычно около 1400-1800 градусов по Цельсию. Этот процесс происходит в специальной конструкции, называемой крематорием.
Основные этапы процесса кремации:
- подготовка: тело умершего помещается в специальный контейнер, называемый гробом, который затем помещается в крематорий. В гроб обычно помещается идентификационная информация об умершем.
- сжигание: гроб с телом подвергается высоким температурам в крематории. Во время этого процесса мягкие ткани тела сгорают, а кости остаются.
- охлаждение: после сжигания происходит охлаждение остатков. Кости, оставшиеся после процесса кремации, измельчаются до мелкого порошка, который обычно называют «прахом».
- сбор праха: прах собирается и помещается в урну или другой контейнер по выбору семьи умершего.
- возврат: урна с прахом может быть возвращена родственникам для размещения в доме, захоронения на кладбище или разброса в природе в соответствии с пожеланиями умершего или его семьи.
В зависимости от региона и культурных традиций процесс кремации может немного различаться, но в целом он осуществляется в соответствии со строгими стандартами и правилами для обеспечения безопасности и уважения к умершему.
Захоранивать, хранить дома или…
Согласно российскому законодательству, урну с прахом после кремации следует захоронить на кладбище или другом месте, предназначенном для захоронения останков умерших.
Однако, есть некоторые исключения, когда урна с прахом может быть размещена в доме у родственников умершего, если это предусмотрено специальным разрешением или согласованием с местными властями. Например, некоторые религиозные общины или культурные традиции могут предусматривать такую возможность.
Кто занимается кремацией
В большинстве случаев кремацией занимаются специализированные учреждения, называемые крематориями. Крематории оборудованы для проведения процесса кремации с соблюдением всех соответствующих стандартов безопасности и уважения к умершему.
Чтобы устроить кремацию, обычно родственники или уполномоченные лица должны связаться с местным похоронным агентством или напрямую с крематорием. Похоронные агентства часто предоставляют услуги организации кремации вместе с другими аспектами похоронного обряда, такими как церемония прощания, транспортировка тела и организация памятных мероприятий.
При обращении в крематорий или похоронное агентство родственникам обычно помогают с выбором опций кремации, оформлением необходимых документов и проведением самого процесса.
Важно убедиться, что выбранное учреждение имеет все необходимые лицензии и сертификаты для проведения кремации, а также расспросить о процедурах и услугах, которые они предоставляют, чтобы быть уверенным в профессионализме и качестве обслуживания.
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