Время обвинений и осуждений начнется после завершения СВО, — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, возможен ли военный трибунал в отношении боевиков режима Зеленского.
Также в четверг глава МИД Сергей Лавров в видеообращении к участникам Международного научно-практического форума «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет» сказал, что Россия и дальше продолжит фиксировать военные преступления киевского режима на Украине, чтобы все преступники понесли заслуженное наказание.
Как сообщалось ранее, Владимир Путин заявил, что нормы и принципы Нюрнбергского трибунала актуальны спустя 80 лет, они помогают твердо противостоять попыткам исказить исторические факты.
источник: РИА Новости Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым и мир
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым и мир