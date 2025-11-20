Прямо сейчас:
Новости Республики
Кремль: когда закончится СВО, украинские неонацисты пойдут под трибунал
фото: © РИА Новости . Алексей Дружинин

Кремль: когда закончится СВО, украинские неонацисты пойдут под трибунал

20.11.2025

Проведение военного трибунала над неонацистами киевского режима возможно после окончания специальной военной операции на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Время обвинений и осуждений начнется после завершения СВО, — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, возможен ли военный трибунал в отношении боевиков режима Зеленского.

Также в четверг глава МИД Сергей Лавров в видеообращении к участникам Международного научно-практического форума «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет» сказал, что Россия и дальше продолжит фиксировать военные преступления киевского режима на Украине, чтобы все преступники понесли заслуженное наказание.

Узнайте больше:  Заявление: возраст выхода на пенсию в России повышать не будут

Как сообщалось ранее, Владимир Путин заявил, что нормы и принципы Нюрнбергского трибунала актуальны спустя 80 лет, они помогают твердо противостоять попыткам исказить исторические факты.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 32

