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Новости Республики
Кремль: Музей "Оборона Севастополя" восстановят после удара ВСУ
фото: © РИА Новости Крым . Андрей Киреев

Кремль: Музей «Оборона Севастополя» восстановят после удара ВСУ

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:46 10.06.2026

Музей-панорама «Оборона Севастополя» после удара ВСУ будет восстановлен и станет еще краше. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости. ВСУ нанесли удар БПЛА по музею в ночь на среду. Произошло возгорание кровли, пожару присвоили 4-й ранг. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Однако Музей обороны Севастополя получил критические повреждения, сообщил директор учреждения Михаил Смородкин.

Столь важный с точки зрения символизма и исторического значения объект будет восстановлен и будет краше прежнего, — сказал он журналистам.

Удары ВСУ по историческим объектам лишний раз подчеркивают правоту России в ее борьбе за российские регионы, уверен Песков.

Такие удары лишний раз подчеркивают нашу правоту в нашей борьбе за российские регионы, — отметил представитель Кремля.

источник: РИА Новости Крым 

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