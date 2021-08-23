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Кремль назвал саммит "Крымской платформы" крайне недружественным мероприятием
Фото: prezident.gov.ua

Кремль назвал саммит «Крымской платформы» крайне недружественным мероприятием

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:21 23.08.2021

В Крыму добавили: и логики маловато.

В Кремле считают саммит «Крымской платформы» в Киеве антироссийским и крайне недружественным мероприятием. Об этом сказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Мы относимся к этому мероприятию как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране, мы категорически не приемлем подобные утверждения в отношении российского региона, в отношении Крыма. И в этом плане отношение абсолютно однозначное как к антироссийскому мероприятию, — сказал Песков журналистам в понедельник.

В Симферополе также подметили, что и само проведение саммита «Крымская платформа» нелогично, так как у Украины нет шансов и способов вернуть контроль над полуостровом.

Логики никакой и здравого смысла в этой «Крымской платформе» нет абсолютно. Наверное, надо просто создавать информационный фон, показывать жителям Украины, что они якобы что-то делают, чтобы там что-то вернуть назад, хотя никаких способов и шансов у них нет. Я вообще не понимаю, для чего этот процесс организован, — сказал Глава РК Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Россия 24».

 

 

Кремль назвал саммит "Крымской платформы" крайне недружественным мероприятием

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