Кремль не теряет надежды переубедить Анкару в позиции по Крыму

В Кремле надеются убедить Анкару в неправильности позиции по Крыму. Об этом заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Он, в частности, выразил надежду на то, что Москва со временем способна убедить турецкую сторону в правильности своей позиции по крымскому вопросу.

Заявления по Крыму относятся к категории вопросов, по которым у нас по-прежнему имеются серьезные разногласия… Эти разногласия вряд ли можно урегулировать с украинской стороной, но мы надеемся, что наша последовательная линия позволит все-таки наших турецких партнеров убедить в том, что их нынешняя позиция в отношении Крыма совсем неверная, — цитирует Пескова РИА Новости .

В то же время он отметил суверенное право Турции выстраивать отношения с соседями, включая Украину.

Песков отрицательно ответил на вопрос, произошло ли в последние недели какие-либо «похолодание» в отношениях России с Турцией, отметив, наоборот, что отношения двух стран развиваются.