Кремль: выводы ООН по поводу самоопределения Крыма и Донбасса — глубоко ошибочные

Кремль считает глубоко ошибочными выводы Секретариата ООН о том, что право народов на самоопределение неприменимо в ситуации с Крымом и Донбассом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что согласно заключению юридической службы Секретариата ООН, к Крыму и Донбассу, в отличие от Гренландии, принцип самоопределения народов неприменим. По его словам, в ситуации с Крымом и новыми регионами якобы преобладает принцип территориальной целостности.

Мы считаем такие выводы глубоко ошибочными с точки рения международного права. Мы не согласны с этими выводами, — сказал Песков.

Представитель Кремля также напомнил, что Россия по этому вопросу имеет свою, хорошо известную всем аргументированную позицию.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».