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Кремль: взырв на Крымском мосту действительно был, но...
фото: © РИА Новости . Константин Михальчевский

Кремль: взрыв на Крымском мосту действительно был, но…

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:42 04.06.2025

Попытка удара по Крымскому мосту имела место, но серьезных повреждений объекта нет, мост работает. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Службы безопасности Украины о якобы «успешной атаке на Крымский мост».

Взрыв действительно был. Ничего не повреждено, мост работает, — сказал представитель Кремля.

Как отметил Песков, киевский режим продолжает свои попытки атаковать объекты мирной инфраструктуры.

Российская сторона принимает соответствующие меры предосторожности, исходя из хорошо известной и понятной сущности киевского режима», — добавил он.

Утром во вторник движение по мосту закрывали на три часа. Официально причины не назывались. После снятия ограничений транспорт продолжил движение в штатном режиме. При этом с утра в украинских СМИ появилась информация, что транспортный переход якобы был атакован, и повреждения получили защитные заграждения. При этом паблики заявили о целенаправленной операции СБУ.

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В Крыму призвали не реагировать на провокации и фейки, а доверять только официальной информации. Тем более, что уже после появления этих сообщений движение по мосту осуществлялось в штатном режиме.

В Минтрансе России проинформировали, что движение транспорта по Крымскому мосту осуществляется штатно.

источник: РИА Новости Крым

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