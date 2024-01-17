Крещение Господне в Херсонесе Таврическом. Что ждет гостей 19 января?

Совсем скоро в музее-заповеднике состоится культурно-просветительское мероприятие «Богоявление Господне. Праздник Крещения в Херсонесе Таврическом», организованное совместно с Фондом «Моя история» и Севастопольским благочинием. В этот день верующие смогут попасть на территорию учреждения культуры с 7:00 до 20:00 через Восточные ворота. Вход свободный!

19 января во временном храме святого равноапостольного князя Владимира с 7:30 до 10:00 проведут Божественную литургию. С 10:00 до 10:30 на площади перед храмом состоится обряд великого освящения воды.

В 10:30 начнется крестный ход в сторону Карантинной бухты. Там после освящения вод Черного моря пройдет окунание верующих. Безопасность мероприятия обеспечат специалисты скорой помощи и спасатели МЧС, а в акватории бухты будут курсировать специальные катера. Также в этот день будут работать теплые палатки с горячим чаем и полевая кухня.

В 11:00 и в 13:00, после крестного хода и окунания в воды Черного моря, посетители музея-заповедника смогут принять участие в тематических экскурсиях «Корсунь – купель веры православной». Гостям расскажут об истории праздника и о роли средневекового Херсонеса ‒ Херсона в крещении князя Владимира и Древней Руси. Посетители смогут перенестись больше чем на тысячу лет в прошлое, понять всю значимость данного события, а также оценить влияние, которое оказало христианство на становление и развитие нашего государства.

О причинах, побудивших князя Владимира принять новую религию, расскажет стендовая выставка «Выбор веры – от Крещения Господня до Крещения Руси». Посетители узнают о великих проповедниках, оставивших свой след на святой земле Херсонеса ‒ Херсона ‒ Корсуни. Ведь именно здесь ступала нога первого ученика Иисуса Христа ‒ Андрея Первозванного. Здесь были основаны христианские общины, которые позже укрепил в вере своей проповедью и мученической смертью святой Климент Римский. Именно в Херсонесе его мощи были обретены великими учителями словенскими, равноапостольными братьями Кириллом и Мефодием, которые перевели Евангелие на славянский язык. В этом поистине сакральном месте князь Владимир принял крещение, ставшее не просто его личным выбором, а цивилизационным выбором для нашей страны.

источник: Отдел развития Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»