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Крещение в Херсонесе Таврическом отпраздновали более 20 тысяч человек
фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Херсонес Таврический"

Крещение в Херсонесе Таврическом отпраздновали более 20 тысяч человек

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:22 20.01.2025

19 января православные христиане отметили Крещение Господне, или Богоявление. Торжественные мероприятия на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический», музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» и Свято-Владимирского Херсонесского мужского монастыря посетили более 20 тысяч севастопольцев и гостей города.
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