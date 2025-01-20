Крещение в Херсонесе Таврическом отпраздновали более 20 тысяч человек

Традиционно праздник начался с Божественной литургии в Свято-Владимирском кафедральном соборе, которую возглавил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. После службы состоялся крестный ход, во время которого Владыка освятил воды реки Героон и Черного моря в Карантинной бухте. Затем все желающие смогли совершить омовение. Смотрите нашу фотоподборку и вспоминайте самые яркие моменты Крещения Господня в Херсонесе Таврическом! В специальном альбоме (https://vk.com/album-136336814_304183788) также можно найти снимки со службы и омовения в Крещенский сочельник, — отмечают в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический».