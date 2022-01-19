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Крещенские омовения в Крыму прошли проходят без происшествий

Крещенские омовения в Крыму прошли без происшествий

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 20:20 19.01.2022

Сотрудники аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС», «Пожарной охраны Республики Крым», КРО «РОССОЮЗСПАС», ГУ МЧС России по РК сегодня повсеместно обеспечивали безопасность людей на водных объектах в Крыму, где проходили Крещенские омовения. Речь идет о 217 объектах (из них — 36 морских).

Крещенские омовения в Крыму прошли проходят без происшествий

Уже со вчерашнего вечера спасатели осуществляли дежурство в местах, где начались богослужения и омовения.

Крещенские омовения в Крыму прошли проходят без происшествий

Мероприятия по празднованию Крещения в этом году значительно сокращены в связи с эпидемиологоической обстановкой. По просьбе глав муниципальных образований, спасательные посты выставлены там, где традиционно совершаются Крещенские купания. Так, например, в  Ленинском районе: в с. Челядиново, г. Щелкино,  силами Ленинского аварийно-спасательного отряда  ГКУ РК «КРЫМ-СПАС»  и местного отделения «РОССОЮЗСПАС» предварительно было обследовано дно в местах, предназначенных для омовений, буями обозначена зона погружения, предоставлены световые башни,  обеспечено дежурство спасателей. Кроме этого, спасатели предоставили временное мобильное помещение для обогрева, — сообщили в МЧС РК.

Крещенские омовения в Крыму прошли проходят без происшествий

В то же время, на центральной набережной Алушты и на территории Косьмо–Дамиановского монастыря дежурил Алуштинский аварийно-спасательный отряд «КРЫМ-СПАС».

Крещенские омовения в Крыму прошли проходят без происшествий

Спасатели имеют при себе спасательный инвентарь, следят за безопасностью на местах, — рассказал министр ЧС РК Сергей Садаклиев.

Крещенские омовения в Крыму прошли проходят без происшествий

В свою очередь, спасатели Черноморского отряда дежурили на центральном пляже поселка Черноморское. Сотрудники Феодосийского отряда «КРЫМ-СПАС» выехали для дежурства в  традиционных для города местах проведения купаний в Феодосии и ближвйших приморских поселках..

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Крещенские омовения в Крыму прошли проходят без происшествий

Также на различных местах омовений осуществляют контроль за безопасностью граждан спасатели Белогорского и Бахчисарайского отрядов.

Крещенские омовения в Крыму прошли проходят без происшествий

Спасателями Судакского, Евпаторийского, Ялтинского аварийно-спасательных отрядов организовано патрулирование побережья Черного моря с целью предотвращения возможных чрезвычайных происшествий в местах, не предусмотренных для Крещенских омовений граждан.

Подразделения ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» также задействованы в обеспечении безопасности. Так, например, дежурный караул ПЧ с. Куйбышево пристально наблюдал за безопасностью окунающихся местными жителями, — отметили в МЧС РК.

Крещенские омовения в Крыму прошли проходят без происшествий

По словам министра ЧС РК Сергея Садаклиева, накануне спасатели осмотрели все участки водоемов, где организовываются крещенские купания, а также проверили соблюдение необходимых требований и мер по обеспечению безопасности.

Крещенские омовения в Крыму прошли проходят без происшествий

Всего для обеспечения безопасности населения во время массовых Крещенских омовений от РСЧС задействовано свыше 700 человек, 70  единиц техники и плавсредств.

Крещенские омовения в Крыму прошли проходят без происшествий

Фото: МЧС РК.


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