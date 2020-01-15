Крещение Господне: где в Севастополе состоятся массовые купания

19 января православные верующие отметят церковный праздник – Богоявление, или Крещение Господне. Ему сопутствуют чин великого освящения воды и крещенские купания – в Севастополе они, традиционно, совершаются в морской акватории. Безопасность граждан в ходе проведения данных обрядов будут обеспечивать сотрудники МЧС. Где и по каким правилам совершать омовения в торжественный день?

Купаться необходимо только в специально отведённых местах, окунаться в воду у берега, под присмотром спасателей. В Севастополе для крещенских купаний оборудуется пять основных мест: на территории Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический», на Городском пляже Балаклавы, пляже «Омега», в бухте Казачья, а также на Северной стороне в микрорайоне «Радиогорка» – у причала катеров, — цитирует пресс-служба заместителя начальника Центра ГИМС Главного управления МЧС России по городу Севастополю Дмитрия Зубарева.

В перечисленных местах, отмечают в ведомстве, граждане, принимающие участие в омовениях, смогут получить первую медицинскую помощь в случае переохлаждения и других нештатных ситуаций. Кроме того, после бодрящего купания все желающие смогут укрыться от ветра и выпить горячего чая в мобильных пунктах обогрева, которые будут развёрнуты на берегу.

Безопасность будут обеспечивать: от Главного управления МЧС России по городу Севастополю – 8 единиц техники 34 человека личного состава, от ЦГЗ – 4 единицы техники и 25 человек личного состава. Кроме того, будут задействованы сотрудники полиции, скорой медицинской помощи и добровольцы. Однако многое зависит от сознательности самих купающихся, отмечает Дмитрий Зубарев. Чтобы максимально обезопасить себя и своих близких во время зимних омовений, необходимо строго придерживаться следующих правил:

Подходить к месту купания нужно в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви. Перед погружением обязательна разминка: чтобы разогреть мышцы, побегайте 10–15 минут. Охлаждаться следует постепенно: сначала надо снять верхнюю одежду, через несколько минут – обувь, затем раздеться по пояс. Можно намазать тело жирным кремом или оливковым маслом и только после этого окунуться. До купания ни в коем случае нельзя употреблять алкогольные напитки – спиртное даёт лишнюю нагрузку на сердце и способствует быстрому переохлаждению, от курения также лучше воздержаться. Не стоит погружаться в холодную воду с головой – это может спровоцировать сужение сосудов головного мозга.

Также заместитель начальника Центра ГИМС сообщает, что, вероятнее всего, крещенские морозы обойдут Севастополь стороной, существенного похолодания 19 января не предвидится. Однако, всем, кто решится искупаться в праздничный день, нужно помнить: не следует находиться в воде дольше одной минуты. После купания нужно как следует вытереться, надеть сухую тёплую одежду. Поддержать ресурсы организма можно горячими напитками, положительными эмоциями и физической активностью – потому не следует долго отдыхать на берегу, хорошей альтернативой может стать приятная пешая прогулка.