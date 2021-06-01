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Крестный ход на Церковный мыс горы Чатыр-Даг. Когда? И кто может пойти?

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Крыму 20:39 01.06.2021

21 июня 2021 года  по благословению Правящего Архиерея Симферопольской и Крымской епархии в Духов День состоится традиционный крестный ход на Чатыр-Даг, а точнее на его вершину — Эклизи-Бурун, где будет совершен водосвятный молебен.

Сбор участников крестного хода на Ангарском перевале возле Креста с 7-30 до 7-50. Начало крестного хода в 8-00. Приблизительное время возвращения на Ангарский перевал 17 часов. С собой  необходимо взять  запас воды и еды, и соответствующую погодным условиям, удобную походную одежду и обувь, — сообщили в пресс-службе Симферопольской и Крымской епархии.

Желающих принять участие в Крестном ходе просим обратить внимание на следующее:

  • записки на молебен просим приготовить заранее
  • в связи с весьма трудным и продолжительным подъемом просим заранее рассчитать свои силы.

Крестный ход на Церковный мыс горы Чатыр-Даг. Когда? И кто может пойти?

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