Крестный ход на Церковный мыс горы Чатыр-Даг. Когда? И кто может пойти?

21 июня 2021 года по благословению Правящего Архиерея Симферопольской и Крымской епархии в Духов День состоится традиционный крестный ход на Чатыр-Даг, а точнее на его вершину — Эклизи-Бурун, где будет совершен водосвятный молебен.

Сбор участников крестного хода на Ангарском перевале возле Креста с 7-30 до 7-50. Начало крестного хода в 8-00. Приблизительное время возвращения на Ангарский перевал 17 часов. С собой необходимо взять запас воды и еды, и соответствующую погодным условиям, удобную походную одежду и обувь, — сообщили в пресс-службе Симферопольской и Крымской епархии.

Желающих принять участие в Крестном ходе просим обратить внимание на следующее:

записки на молебен просим приготовить заранее

в связи с весьма трудным и продолжительным подъемом просим заранее рассчитать свои силы.