Криминальный сюжет из Севастополя: житель Иркутска проглотил два свертка с «солью» — пытался уйти от правоохранителей

11.08.2025

Криминальная история в Севастополе такова:

37-летний приезжий, ранее судимый за имущественные преступления, решил приобрести для личного употребления запрещенное вещество. Получив координаты «закладки», он направился в указанное место и забрал нелегальный товар, после чего на такси выдвинулся в сторону дома. Однако, к большому сожалению злоумышленника, по пути следования машину остановили сотрудники ДПС за нарушение ПДД. Испугавшись стражей правопорядка и перспективы быть задержанным, он проглотил два свертка с наркотиком, но уже вечером осознал, что извлечь их из себя самостоятельно не сможет и вызвал бригаду скорой помощи, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Медикам удалось без вреда для здоровья злоумышленника извлечь инородные предметы, которыми оказались два полимерных свертка с «солью» массой более одного грамма, что является крупным размером. Информация о происшествии незамедлительно была передана сотрудникам полиции. На место происшествия прибыли оперативники ОНК ОМВД России по Ленинскому району, которые изъяли запрещенку и задержали подозреваемого.

В отношении задержанного следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

