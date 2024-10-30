Криптовалютная биржа Croxbit — что известно об этой платформе

В сети теперь регулярно ищем и проверяем биржи криптовалют – это нам разрешает рассказать читателям, какие проекты подходят для сотрудничества, а какие нет. Все проверки проходят очень внимательно и аккуратно, соответственно, мы предоставляем ко вниманию пользователей только актуальную информацию и свежие данные. Именно это помогает людям выбрать для себя оптимальный вариант, подходящий им по условиям сотрудничества.

Недавно во Всемирной сети нашли криптовалютную биржу с названием Croxbit. Хоть проект молодой, но он нас чем-то заинтересовал и решили его проверить. Се детали работы биржи были рассмотрены с профессиональной точки зрения, и об этом мы будем рассказывать в ходе сегодняшней статьи.

Сначала удалось выяснить, когда была основана биржа и, где зарегистрирована. Проект появился в 2023 году и официально зарегистрирован по адресу C. Mirando Servicio 30, Panamá. Тут сотрудничают с новичками, профессионалами, жителями Европы и государств СНГ.

Мы оценили по достоинству обилие способов технической поддержки и ее качества. Обратную связь пользователи могут получать в телефонном режиме по номеру +507 895 09 900, по электронной почте support@croxbit.com и во внутреннем системном чате.

В интернете сайт криптовалютной биржи найти можно по ссылке croxbit.com. Этот ресурс современный и удобный, что, конечно же, радует.

Не только контакты на сайте дают возможность наладить качественное общение с представителями криптовалютной биржи. Она еще и активно ведет свои страницы в социальных сетях. Странички есть таких сетях, как Twitter, Telegram, Youtube, Linkedin, Reddit, а еще Medium, ВКонтакте, Discord, TikTok.

Также стоит отметить, что сам сайт, как и его поддержка, является многоязычным. Состоянием на сегодня для обратной связи клиенты могут использовать такие языки, как испанский, английский, русский, корейский.

Основатель биржи Энтони Блэк

Руководитель биржи Энтони Блэк

Собственник биржи Энтони Блэк

На сайте достаточно низкие комиссии, что оценили уже многие пользователи. Основной биржевой сбор установлен на отметке 0,1%. Что касается комиссии за тейкер, то она тоже маленькая и ее показатель составляет 0,02%.

На этой криптовалютной бирже используется популярный терминал TradingView. Также стоит отметить, что есть у биржи приложения торговать на терминале с регулируемым кредитным плечом. Пользователи могут со своего мобильного гаджета совершать торговлю.

Абсолютно все, кому исполнилось 18 лет, могут сотрудничать с криптовалютной биржей. Больше других каких-то особенностей или требований для сотрудничества нет.

Сейчас у проекта более 2 миллионов клиентов. Это очень хороший показатель как для молодой биржи. А что касается его оборот, то это такие цифры как 15754443 долларов.

На сайте можно работать с кредитным плечом, имеющим диапазон 1:100.

Торговать можно по системах Market order, Limit Order, Conditional Market order, Take Profit Orders, Stop-Loss, Trailing Stop. И также биржа предоставила возможность клиентам работать по принципу маржинальной торговли.

Сюда добавили квартальный фьючерс BTC/USD и такие валютные пары, как ADA/USDT, DOT/USDT, UNI/USDT, SUSHI/USDT, XEM/USDT, AAVE/USDT. Всего криптовалютных пар есть более 70, это очень большой показатель.

Пополнить аккаунт на сайте криптовалютной биржи можно в таких валютах, как Bitcoin, Ethereum, EOS, Ripple, USDT. Также можно использовать стратегию скальпинга, от 1 до 30 минут и получать бесплатное обучение, качественные материалы.

Короткая справка о проекте

Эта криптовалютная биржа была основана в 2023 году и работает она очень прогрессивно. Действительно проект молодой, но результативность его работы очень хорошая, и количество клиентов постоянно возрастает. Сотрудничество биржа ведется с новичками и профессионалами, зарегистрирована на официально по адресу C. Mirando Servicio 30, Panamá. В сети клиенты найдут сайт по ссылке croxbit.com.

Биржа регулярно улучшает качество своей работы и, за последнее время, по некоторым параметрам улучшила качество на 500%. Еще биржа предоставляет возможность работы с такими опциями, как стоп-лосс и тейк-профит. На сайт регулярно добавляют новые криптовалютные пары и среди последних добавлений, такие как BTC/USD, ETH/USD, EOS/USD и XRP/USD.

Обменные операции на сайте криптобиржи

На сайте криптовалютной биржи пользователи могут обменивать цифровые активы по выгодному курсу, комиссии за такой обмен очень низкие и приятные. Правда, биржа работает только с криптовалютами, и если нужно обменять цифровую монету на фиатные деньги, придется пользоваться услугами сторонних ресурсов, а в целом на сайте обменник удобный и действительно выгодный, и пользователи очень часто с ним имеют дело.

Верификация торгового аккаунта

Идентификацию личности на сайте этой криптовалютной биржи клиент проходят по своему усмотрению. У них нет обязательства это делать. Если человек хочет оставаться анонимным и торговать без верификации личных данных, то он спокойно может это сделать. Если же человек хочет быть верифицированным, все проходит быстро и без лишних проблем.

Финансовые операции на сайте

Криптовалютная биржа позволяет многими способами пополнять торговые аккаунты и выводить средств. Чтобы пополнить аккаунт на бирже, нужно создать свой профиль, а потом зарегистрировать внутри системы кошелек, делается это в несколько кликов. Далее заводятся деньги и человек обязательно должен подождать, пока пройдет транзакция через сеть. То же самое происходит и с выводами.

В целом все достаточно комфортно и выгодно для клиентов, и в этом уже убедились реальные люди. Финансовые операции проходят без проблем и задержек, что является очень большим плюсом биржи.

Справка об актуальных комиссионных сборах

Эта криптовалютная биржа приятно удивила своими максимально низкими комиссиями клиентов. Если рассматривать эти комиссии и смотреть на основной биржевой сбор, то он установлен на отметке 0,025%. Также тут есть маленький сбор за финансирование, и он имеет такой скромный показатель, как 0,7%. Даже на популярных биржах гигантах нет таких низких и приятных комиссии, как тут.

Обслуживание аккаунта премиум типа

На сайте есть как обычные аккаунты, так и торговые аккаунты премиум формата. И их обслуживание тут проходит на особых условиях. Владельцы аккаунтов премиум могут регистрироваться и получать разные бонусы за подписку на социальные сети, а также приглашение своих друзей по реферальной ссылке. Также для них будут выгоды в разных конкурсах и турнирах, а их криптовалютная биржа проводит на регулярном основании.

Коротко о партнерской программе

Криптовалютная биржа имеет очень выгодную реферальную программу, и в этом уже убедились многие люди. Тут можно приглашать новых людей на биржу и получать с этого достаточно хороший профит. Если пользователь приведет нового человека, тот будет активно торговать, тогда он точно не останется в минусе, и именно для этого партнерские программы существуют.

Мнение клиентов о бирже и ее работе

Отыскав и прочитав в интернете реальные отзывы о криптовалютной бирже, можно отметить, что они очень положительные. Каких-то жалоб или нареканий на работу этого проекта нет. Естественно, как и у всех других проектов тут есть свои плюсы и минусы. Но если смотреть на плюсы, то минусы действительно несущественные, а отзывы преимущественно хорошие. И это радует.

Насколько легальной является криптовалютная биржа?

Рассматриваемая криптовалютная биржа предоставляет свои услуги полностью законно и регулируется законами государства, где она зарегистрирована. Что касается качества и особенностей взаимодействия с клиентами, то это все можно просмотреть в Пользовательском соглашении и Политике конфиденциальности. Рекомендуется изучать эти документы внимательно, чтобы потом не возникало каких-то неприятных спорных моментов или претензий.

Параметры обратной связи на сайте

Клиентам названной криптовалютной биржи, доступна качественная обратная связь. Получить ее можно круглосуточно действительно, и то разными способами. Клиенты могут писать во внутренний системный чат. Он работает очень быстро и удобно. Также можно писать на электронную почту биржи support@croxbit.com или звонить по телефонному номеру +507 895 09 900. Всегда поддержка отвечает качественно и профессионально, что оценили уже многие клиенты.

Биржа реальная, или лохотрон?

Полный обзор этой криптовалютной биржи и ее работы показывает, что проект реальный, и он хорошо развивается, лишь получает положительные отзывы. Она официально зарегистрирована и, кроме того, есть в рейтингах. Эти все факторы дают понять, что проект легальный и реально работает с клиентами на выгодных условиях.

Один из независимых обзоров о бирже можно найти по ссылке https://coinmarketrating.com/exchange/croxbit, еще раз убедившись, что она надежна. Проект работает на результат, активно развивается, что можно назвать его существенным плюсом.

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