Кризис? Россияне перестали платить за услуги ЖКХ

В марте миллионы потребителей перешли в режим экономии и стали меньше расходовать воду и тепло, чтобы сократить траты на коммуналку. В результате, сообщает Московский Комсомолец , средний чек на оплату услуг ЖКХ за прошлый месяц сократился на 14%. Но это еще цветочки! Принятый мораторий на пени и отключение услуг за неуплату побудит многих граждан, потерявших в нынешней ситуации доходы, просто-напросто игнорировать коммунальные платежи, а высвобожденные за счет этого деньги тратить на еду, лекарства и прочие первостепенные нужды. Эксперты прогнозируют, что собираемость платежей может сократиться в два раза. По сравнению с февралем падение составило 4%.

Уменьшились чеки за воду — на 37%, за тепло — на 10%, квартплату — на 15%, чек за электроэнергию увеличился на 18%, — сообщили банковские аналитики, проведшие расчеты.

Специалисты пришли к выводу, что снижение мартовских счетов связано с потребительской экономией. Ну а рост платежей за электричество обусловлен увеличением тарифа.

По прогнозам экспертов, в апреле ожидается резкий рост среднего чека за услуги ЖКХ. Затраты на коммуналку увеличатся из-за введения режима самоизоляции: люди чаще принимают ванну, делают уборку, стирают и готовит. В домах и квартирах гораздо больше потребляется электроэнергии. Между тем, оплачивать возросшие счета смогут далеко не все потребители, и такое поведение будет иметь объективные причины: увольнение, сокращение зарплат и доходов.

Есть и еще фактор, способный спровоцировать рост задолженности населения. Как известно, среди мер по поддержке россиян в период пандемии коронавинуса, значится освобождение их от штрафных санкций за неуплату коммунальных услуг: соответствующее постановление уже подписано главой правительства.

Принятый мораторий на пени и отключение коммунальных услуг за неуплату являются абсолютно правильными мерами, однако это действительно может поставить под удар ресурсоснабжающие организации, рассказывает руководитель некоммерческой Организации народного контроля Наталья Чернышева.

По нашим оценкам, собираемость платежей за ЖКХ может по итогам ближайших месяцев уменьшиться как минимум в два раза, а то и больше. Даже если у людей в данный момент и есть возможность оплатить счета за март, они, не исключено, решат сохранить эти деньги для покупки продуктов в будущем, поскольку сейчас трудно предсказать, что будет с их доходами в ближайшие месяцы, — убеждена она.

По мнению эксперта, в связи с этим государству в любом случае придется помогать ресурсоснабжающим организациям из бюджетных средств, чтобы они совсем не прекратили работу из-за отсутствия финансов. Отметим, что в разных странах к этой проблеме подходят по-разному, например, во Франции, Испании власти полностью или частично компенсируют жителям платежи за ЖКХ. Возможно, что в России решат, что проще возместить вынужденные потери ресурсоснабжающим организациям напрямую, а потом все-таки заставить людей постепенно оплатить свои долги.

Мораторий на пени и штрафные санкции установлен только до 1 января 2021 года, а после этого срока опять могут вернуть штрафы и отключения ресурсов за неуплату. Однако в этой ситуации людям будет еще тяжелее выплачивать накопившиеся суммы, — подчеркивает Чернышева. — Представляется целесообразным, чтобы власти компенсировали оплату счетов за ЖКХ хотя бы на 50%, и чтобы эта сумма скидки за самоизоляцию была указана в платежках. Тогда люди смогут оценить, что государство о них заботится и постараются приложить усилия, чтобы оплатить оставшуюся часть.

Однако эксперты считают, что жалеть ресурсоснабжающие организации, которые рискуют остаться без денег потребителей, пока неуместно. Во-первых, велика вероятность, что коммунальщикам государство компенсирует их потери. А во-вторых, некоторые ресурсники ведут себя в сложившихся обстоятельствах явно некорректно: они делают для жителей перерасчеты и в нынешних непростых условиях еще больше повышают счета. Подобный скандал, напомним, на прошлой неделе разразился в Коми.

С каждой такой конкретным случаем необходимо разбираться отдельно, причем с привлечением жилищной инспекции, — призывает пострадавших жильцов Чернышева.