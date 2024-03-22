«Крокус Сити Холл» — новый «Норд Ост». Крым скорбит

Вечерний теракт в красногорском концертном зале «Крокус Сити Холл» — как гром среди ясного неба. Наглая кровавая вылазка террористов, верим, не останется безнаказанной. Но самый страшный итог – десятки погибших и раненых. К этой минуте официальные данные таковы (информация ФСБ) — 40 погибших и свыше сотни пострадавших. Вся страна замерла в ожидании новостей.

Тем временем крымские власти комментируют теракт в подмосковном Красногорске.

Чудовищный теракт в Московской области. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Мы с вами. Те, кто это организовали и совершили, – бешеные собаки. И конец у них может быть только один, — заявил Глава РК Сергей Аксёнов.

Председатель Госсовета РК Владимир Константинов, в свою очередь, выразил уверенность, что все исполнители и организаторы теракта будут названы и покараны.

Теракт в Москве. Откровенно безадресный — направленный на попавшихся под руку людей. Его исполнители и организаторы будут названы по итогам следствия. Но характерна реакция пропагандистов террористического государства «Украина». Они буквально воют от восторга — обычная реакция хорьков, напившихся крови. Их надо уничтожать. Оперативно. Тщательно. Без тени сомнений. Уничтожать всех, кто причастен, кто глумится и радуется смерти наших людей. Поскольку они — не люди. Они — бесноватое отродье, с которым нам рядом жить не получится. Или мы, или они. Мы не сомневаемся, что жить будем мы. А эта мразь лишила себя права на существование, — подчеркнул Владимир Константинов.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также не сомневается: террористов ждет очевидный финал.

То, что произошло сегодня в «Крокус Сити Холле» — это не что иное, как теракт. Как и любой теракт — бессмысленный и беспощадный. Люди пришли на концерт, а на них нелюди совершили жестокое нападение. Точных данных о пострадавших пока нет: по разным данным, как минимум от 30 до 50 человек пострадали, число погибших от 5 до 10, — отметил Михаил Развожаев. — Ублюдков, которые решились на это, ждёт очевидный финал. При этом понятно, что цель этого нападения одна: посеять страх и панику в нашем обществе. Но что бы ни делали эти убийцы и террористы — у них не получится! Мы преодолеем и это. Я выражаю соболезнования семьям всех погибших, пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Севастополь с вами!

Отметим и почин простых людей – симферопольцев, севастопольцев. В городах уже организованы стихийные мемориалы, люди несут к ним зажженные свечи, мягкие игрушки и цветы.

Фото: ВКонтакте.