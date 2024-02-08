Круглый стол, посвящённый женскому предпринимательству, состоялся в Севастополе

В севастопольском штабе общественной поддержки состоялся круглый стол «Женское предпринимательство как драйвер роста экономики Севастополя». В мероприятии приняли участие представители бизнеса и государственной власти.

На сегодняшний день для предпринимателей города существует широкий спектр услуг. Севастополь одним из первых принял пакет мер поддержки малого и среднего предпринимательства. В центре «Мой бизнес» предприниматели могут проконсультироваться и получить ответы на интересующие их вопросы, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя депутата Государственной Думы РФ Татьяну Лобач.

Участники круглого стола обсудили актуальные вопросы государственных мер поддержки бизнеса в Севастополе в 2024 году, обозначили ключевые для экономики города направления женского предпринимательства, проблематику и первоочередные задачи развития.

В центре «Мой бизнес» предпринимателям предоставляется полный спектр мер поддержки. Это не только экспертное консультирование, обучение, но и финансовая и гарантийная поддержка, которые необходимы для развития и расширения бизнеса. Оставить заявку на бесплатную консультацию можно на сайте mb92.ru или посетив центр очно по адресу проспект Октябрьской Революции, 42-Б, корпус 6, — отмечает директор центра «Мой бизнес» Наталия Борисова.

Напомним, с 2021 года в севастопольском центре «Мой бизнес» также действует бизнес-клуб «Женский бизнес». Проект объединил свыше ста активных и целеустремлённых предпринимательниц Севастополя, работающих в различных сферах.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя