«Круговорот» кошелька: потеря – находка – вещественное доказательство. Случай в Симферополе

В Симферополе в полицию обратилась 29-летняя местная жительница. Она заявила о краже у нее кошелька, в котором находились 7 тысяч рублей и золотое кольцо с цепочкой. Потерпевшая пояснила, что возле многоквартирного дома, по невнимательности оставила на скамейке свой кошелек. Вернувшись через несколько минут, своего имущества не обнаружила.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОП №3 «Центральный» УМВД России по г. Симферополю установлена и задержана подозреваемая в совершении преступления. Ею оказалась 31-летняя местная жительница. Задержанная рассказала, что, проходя по улице, увидела лежащий на скамейке кошелек, который забрала себе. Обнаруженные в кошельке деньги она потратила на собственные нужды, а золотые изделия продала на городском рынке незнакомому мужчине. В ходе обыска по месту жительство сотрудники полиции изъяли кошелек, — сообщили в МВД по РК.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ («Кража»). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.