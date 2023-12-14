Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | МВД Крыма | «Круговорот» кошелька: потеря – находка – вещественное доказательство. Случай в Симферополе
актуально в республике
«Круговорот» кошелька: потеря – находка – вещественное доказательство. Случай в Симферополе
Фото: МВД по РК

«Круговорот» кошелька: потеря – находка – вещественное доказательство. Случай в Симферополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 21:12 14.12.2023

В Симферополе в полицию обратилась 29-летняя местная жительница. Она заявила о краже у нее кошелька, в котором находились 7 тысяч рублей и золотое кольцо с цепочкой. Потерпевшая пояснила, что возле многоквартирного дома, по невнимательности оставила на скамейке свой кошелек. Вернувшись через несколько минут, своего имущества не обнаружила.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОП №3 «Центральный» УМВД России по г. Симферополю установлена и задержана подозреваемая в совершении преступления. Ею оказалась 31-летняя местная жительница.

Задержанная рассказала, что, проходя по улице, увидела лежащий на скамейке кошелек, который забрала себе. Обнаруженные в кошельке деньги она потратила на собственные нужды, а золотые изделия продала на городском рынке незнакомому мужчине. В ходе обыска по месту жительство сотрудники полиции изъяли кошелек, — сообщили в МВД по РК.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ («Кража»). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Просмотры: 13

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: МВД России в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
МВД России в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.