Круиз по Черному морю — в топе самых желанных круизов у туристов

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, в какой круиз они хотели бы отправиться в следующем году.

Большинство туристов (48.37%) планируют отправиться в круиз по Черному морю и посетить города Сочи, Новороссийск, Ялта и Севастополь. Москвичи (12.42%) откроют сезон речных круизов 2021 года с посещения малых городов Углич, Кострома, Плес, Ярославль, Рыбинск и Калязин. Жители Санкт-Петербурга (12.42%) отправятся в круизы, чтобы посмотреть деревню Мандроги, музей-заповедник на острове «Кижи», село Горицы в Вологодской области, а также города Углич и Москва. Также 12.42% россиян отважились бы проплыть на корабле из Мурманска до Северного полюса, — отмечают в пресс-службе сервиса.

По данным опроса Tvil.ru, в топ-6 самых желанных у туристов также вошли круизы из Калининграда (Балтийская коса — Куршская коса — р. Преголя — Зеленые острова) и по побережью озера Байкала (Листвянка — Ушканьи острова — бухта Заворотная — Ольхон — центр отдыха «Байкалькие дюны»).

Шесть самых желанных круизов у туристов:

Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь, 48.37% Москва — Углич — Кострома — Плёс — Ярославль — Рыбинск — Калязин, 12.42% Санкт-Петербург — Мандроги — Кижи — Горицы — Углич — Москва, 12.42% Мурманск — Северный полюс, 12.42% Балтийская коса — Куршская коса — р. Преголя — Зеленые острова, 8.5% Листвянка — Ушканьи острова — бухта Заворотная — Ольхон — центр отдыха «Байкалькие дюны», 5.88%

* По данным опроса соцсетей