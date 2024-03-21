Крупнейший крымский курорт — первый участник нацпроекта «Производительность труда» в сфере туризма

Также Ирина Кивико сообщила, что для курорта это не первый опыт внедрения технологий бережливого производства. Ранее эксперты Регионального центра компетенций Республики Крым вместе со специалистами федерального учебного центра «Академия гостеприимства» реализовали образовательные программы по повышению производительности труда в сфере гостиничной и санаторно-курортной деятельности. Они определили потоки с потенциальными возможностями для роста и улучшений, затем сотрудники курорта прошли обучение по внедрению базовых инструментов бережливого производства и адаптировали их под специфику отрасли для дальнейшего тиражирования.

В 2024 году предприятия сферы туризма с выручкой от 180 млн рублей могут получить поддержку национального проекта «Производительность труда». Соответствующий документ подписал куратор нацпроекта – Первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов.

источник: пресс-служба Правительства РК