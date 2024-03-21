Крупнейший крымский курорт — первый участник нацпроекта «Производительность труда» в сфере туризма

Один из ведущих курортов на Черноморском побережье стал первым участником национального проекта «Производительность труда» в туристической отрасли. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико. В компании собираются повысить уровень сервиса, увеличить эффективность сотрудников и оборудования, а также оптимизировать процесс уборки номеров. Для этого эксперты нацпроекта помогут внедрить лучшие практики бережливого производства.
Одной из главных целей на данном проекте является снижение негативного воздействия на окружающую среду путем уменьшения объема отходов, потребления ресурсов, энергии и материалов. Это все также входит в практики бережливого производства, – цитирует пресс-служба Ирину Кивико.
Также Ирина Кивико сообщила, что для курорта это не первый опыт внедрения технологий бережливого производства. Ранее эксперты Регионального центра компетенций Республики Крым вместе со специалистами федерального учебного центра «Академия гостеприимства» реализовали образовательные программы по повышению производительности труда в сфере гостиничной и санаторно-курортной деятельности. Они определили потоки с потенциальными возможностями для роста и улучшений, затем сотрудники курорта прошли обучение по внедрению базовых инструментов бережливого производства и адаптировали их под специфику отрасли для дальнейшего тиражирования.
В 2024 году предприятия сферы туризма с выручкой от 180 млн рублей могут получить поддержку национального проекта «Производительность труда». Соответствующий документ подписал куратор нацпроекта – Первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов.
источник: пресс-служба Правительства РК
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