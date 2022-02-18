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Крупное возгорание сухой растительности в Советском районе и еще 13 (!) пожаров минувших суток в Крыму

Крупное возгорание сухой растительности в Советском районе и еще 13 (!) пожаров минувших суток в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 13:08 18.02.2022

Вечером 17 февраля (в 19:44) на оперативный пульт крымских спасателей поступило сообщение о возгорании сухой растительности в районе села Ильичево (в Советском районе).

За границами населенного пункта, на открытой территории горела сухая растительность. Существовала угроза «перехода» огня на расположенные рядом строения. Сотрудники МЧС оперативно проложили рукавные линии, а также с помощью хлопушек и ранцев «Ермак» приступили к тушению огня, — сообщили в МЧС РК.

По словам сотрудников пожарной охраны, ликвидация огня осложнялась рельефом местности, сильным порывистым ветром, который менял своё направление и способствовал дальнейшему распространению. В течение трех часов возгорание было успешно локализовано и ликвидировано. Благодаря действиям огнеборцев удалось избежать дальнейшего переброса огня. Площадь пожара составила 1 гектар. Пострадавших нет. Причины выясняют эксперты.

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По информации ЦУКС ГУ МЧС России по РК, за прошедшие сутки в Крыму ликвидировано 14 пожаров, из них 1 в жилом, 1 в не жилом секторе, 8 пожаров, связанных с возгоранием сухой растительности и мусора и 4 автопожара.

Крупное возгорание сухой растительности в Советском районе и еще 13 (!) пожаров минувших суток в Крыму

Фото: МЧС РК.


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