Прямо сейчас:
Главная | Крым и мир | Жизнь в России | Крупные города Казахстана — и они такие разные…
актуально в республике
Крупные города Казахстана — и они такие разные…
фото: pikist.com

Крупные города Казахстана — и они такие разные…

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 19:51 24.05.2024

Казахстан – это огромная страна с богатой историей, культурным разнообразием и уникальными природными ландшафтами. Список крупных городов Казахстана, которые стоит посетить:

Нур-Султан (Астана)

Описание: Нур-Султан (ранее Астана) – столица Казахстана с 1997 года. Город известен своей современной архитектурой и быстрым развитием.

Достопримечательности:

  • Байтерек: Символ города, башня с обзорной площадкой.
  • Пирамида мира и согласия: Здание в форме пирамиды, место для проведения международных конференций.
  • Мечеть Хазрет Султан: Одна из крупнейших мечетей в Центральной Азии.
  • Дворец мира и согласия: Здание в форме пирамиды, центр проведения мировых религиозных и политических мероприятий.
  • ЭКСПО-2017: Выставочный комплекс с футуристическими павильонами.

Почему стоит посетить: Нур-Султан представляет собой уникальный пример современного градостроительства и архитектуры, а также является политическим и культурным центром Казахстана.

Крупные города Казахстана - и они такие разные...

фото: pikist.com

Алматы

Описание: Алматы – крупнейший город Казахстана и бывшая столица. Город известен своим культурным наследием, образовательными учреждениями и живописными окрестностями.

Достопримечательности:

  • Кок-Тобе: Гора с прекрасными видами на город и развлекательными комплексами.
  • Медео: Высокогорный каток и место проведения различных зимних спортивных мероприятий.
  • Центральный государственный музей Казахстана: Один из крупнейших музеев Центральной Азии.
  • Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев: Исторический парк с Вечным огнем и Зенковским собором.
  • Большой Алматинский озеро: Прекрасное горное озеро недалеко от города.

Почему стоит посетить: Алматы – культурный, экономический и образовательный центр Казахстана, окруженный великолепными природными ландшафтами.

Шымкент

Описание: Шымкент – третий по величине город Казахстана и важный промышленный и культурный центр на юге страны.

Достопримечательности:

  • Парк Абая: Центральный городской парк с различными развлечениями.
  • Ботанический сад: Место для отдыха и изучения разнообразных растений.
  • Этнопарк Кен-Баба: Парк с традиционными казахскими юртами и культурными программами.
  • Парк имени Аль-Фараби: Парк с различными аттракционами и памятниками.

Почему стоит посетить: Шымкент предлагает уникальную атмосферу южного Казахстана, богатую культурную программу и разнообразные парки и развлечения.

Крупные города Казахстана - и они такие разные...

фото: pikist.com

Актобе

Описание: Актобе – крупный промышленный город на западе Казахстана, важный центр нефтегазовой промышленности.

Достопримечательности:

  • Центральный парк культуры и отдыха: Популярное место для прогулок и отдыха.
  • Мечеть Нур-Гасыр: Величественная мечеть, символ духовного наследия города.
  • Актюбинский краеведческий музей: Музей, рассказывающий о истории и культуре региона.
  • Река Илек: Живописное место для отдыха на природе.

Почему стоит посетить: Актобе интересен своими промышленными достижениями, культурными достопримечательностями и природными красотами.

Караганда

Описание: Караганда – крупный промышленный город в центральной части Казахстана, известный своими угольными шахтами.

Достопримечательности:

  • Парк Победы: Парк с военной техникой и мемориальными комплексами.
  • Карагандинский областной музей изобразительных искусств: Музей с обширной коллекцией произведений искусства.
  • Карагандинский зоопарк: Один из крупнейших зоопарков Казахстана.
  • Храм Святого Петра и Павла: Красивый православный храм.

Почему стоит посетить: Караганда интересна своими промышленными и культурными объектами, а также разнообразными музеями и парками.

Павлодар

Описание: Павлодар – промышленный центр на северо-востоке Казахстана, расположенный на берегу реки Иртыш.

Достопримечательности:

  • Павлодарский областной историко-краеведческий музей: Музей с богатой коллекцией по истории региона.
  • Мечеть Мәшһүр Жүсіп: Величественная мечеть, одна из крупнейших в регионе.
  • Городской парк культуры и отдыха: Место для семейного отдыха и развлечений.
  • Река Иртыш: Возможности для водных видов спорта и отдыха на природе.

Почему стоит посетить: Павлодар предлагает интересные культурные и исторические достопримечательности, а также возможности для активного отдыха на природе.

Усть-Каменогорск (Өскемен)

Описание: Усть-Каменогорск – город на востоке Казахстана, известный своими промышленными предприятиями и живописными окрестностями.

Достопримечательности:

  • Парк Победы: Парк с военной техникой и мемориальными комплексами.
  • Свято-Троицкий монастырь: Исторический монастырь с красивой архитектурой.
  • Горнолыжный комплекс Нұртау: Популярное место для зимних видов спорта.
  • Бухтарминское водохранилище: Прекрасное место для отдыха на природе.

Почему стоит посетить: Усть-Каменогорск привлекает туристов своими природными ландшафтами, возможностями для активного отдыха и культурными достопримечательностями.

Рекомендации для путешественников

  • Нур-Султан – для любителей современной архитектуры и культурных мероприятий.
  • Алматы – для тех, кто хочет насладиться культурным наследием и природными красотами.
  • Шымкент – для знакомства с южным колоритом и культурой Казахстана.
  • Актобе – для интересующихся промышленностью и природными достопримечательностями.
  • Караганда – для тех, кто хочет увидеть исторические и культурные объекты центрального Казахстана.
  • Павлодар – для активного отдыха на природе и культурных мероприятий.
  • Усть-Каменогорск – для любителей горных видов спорта и природных ландшафтов.

Таким образом, Казахстан предлагает разнообразные возможности для путешествий и знакомства с его богатой историей, культурой и природой.

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: обзор

Комментарии для сайта Cackle
обзор
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.