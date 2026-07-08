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Крупные города Крыма переживают масштабные ограничения электроснабжения
Медиaисточник: ГУП РК «Крымэнерго»

Крупные крымские города переживают масштабные ограничения электроснабжения

Опубликовал: news-parser в Энергетика Крыма 11:03 08.07.2026

В ночь на 8 июля 2026 года объекты энергетической инфраструктуры Восточного Крыма подверглись атаке, в результате чего в республике введены масштабные ограничения электроснабжения. О сложной обстановке сообщают в ГУП РК «Крымэнерго».

Сейчас полностью обесточены города Керчь, Джанкой, Красноперекопск, городской округ Армянск, а также Джанкойский и Красноперекопский районы. Наряду с Восточным Крымом сложная ситуация сохраняется и в Северо-Западном энергорайоне полуострова.

В остальных районах Республики Крым электричество подается нестабильно и частично, в зависимости от текущих возможностей энергосети и степени повреждений энергетической инфраструктуры.

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Специалисты «Крымэнерго» круглосуточно задействованы в аварийно-восстановительных работах, оценивают повреждения и поэтапно восстанавливают подачу электроэнергии потребителям.

Энергетики обращаются к жителям с просьбой после восстановления подачи электроэнергии рационально расходовать ресурс, избегать избыточного включения мощных электроприборов. По их оценке, это позволит снизить риск повторных отключений и ускорит стабилизацию энергосистемы региона.

источник: КрымИНФОРМ

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