Крупные крымские города переживают масштабные ограничения электроснабжения

В ночь на 8 июля 2026 года объекты энергетической инфраструктуры Восточного Крыма подверглись атаке, в результате чего в республике введены масштабные ограничения электроснабжения. О сложной обстановке сообщают в ГУП РК «Крымэнерго».

Сейчас полностью обесточены города Керчь, Джанкой, Красноперекопск, городской округ Армянск, а также Джанкойский и Красноперекопский районы. Наряду с Восточным Крымом сложная ситуация сохраняется и в Северо-Западном энергорайоне полуострова.

В остальных районах Республики Крым электричество подается нестабильно и частично, в зависимости от текущих возможностей энергосети и степени повреждений энергетической инфраструктуры.

Специалисты «Крымэнерго» круглосуточно задействованы в аварийно-восстановительных работах, оценивают повреждения и поэтапно восстанавливают подачу электроэнергии потребителям.

Энергетики обращаются к жителям с просьбой после восстановления подачи электроэнергии рационально расходовать ресурс, избегать избыточного включения мощных электроприборов. По их оценке, это позволит снизить риск повторных отключений и ускорит стабилизацию энергосистемы региона.

источник: КрымИНФОРМ

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