 Крупные российские производители введут мораторий на повышение цен на хлеб  

Для того чтобы в России не произошло повышения цен на хлеб, крупные производители введут специальный мораторий. Об этом сообщила 28 марта Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

По ее информации, цены на социально значимые позиции (белый и черный хлеб) будут зафиксированы на показателях середины марта. Для стабилизации цен на хлеб Правительство уже выделило 2,5 млрд. рублей из федерального бюджета.

Средства уже направлены в регионы. Это позволит запустить механизм моратория на повышение цен на хлеб. Благодаря федеральным и региональным субсидиям производители смогут зафиксировать цены на уровне начала или середины марта 2022 года и не допустить роста цен до конца года, — заявила Абрамченко по итогам совещания с регионами и представителями бизнеса.

Участники совещания пришли к выводу, что хлебопекарная отрасль в России в настоящее время работает стабильно во всех субъектах, задержек поставок или предпосылок для снижения производства нигде не зафиксировано.

Однако в последнее время наблюдается рост стоимости хлебобулочных изделий в связи с ростом цен на сырье и материалы для производства готовой продукции, — добавили в пресс-службе Вице-премьера.

Для этого Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 11 марта подписал распоряжение о мерах поддержки российских хлебопеков и выделении для данного направления 2,5 млрд. рублей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!