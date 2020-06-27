Крупный пожар в районе пгт. Кацивели тушили «всем миром»

В 12.32 в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе пгт. Кацивели ГО Ялта произошло возгорание сухой растительности вдоль трассы.

В виду сильного ветра и возможной угрозы распространения огня были привлечены необходимые силы и средства, в том числе и авиация. Всего на месте возгорания было задействовано 10 пожарно-спасательных автомобилей от МЧС России по Республике Крым, 1 вертолет МИ-8, 5 единиц техники от ФГБУ «Объединенная дирекция особо охраняемых природных территорий «Заповедный Крым», 1 единица техники от ООО «Зеленстрой», 2 единицы техники от Дорожно-эксплуатационного управления, 2 экипажа ГИБДД г.Ялта. А также было предоставлено 5 водовозок от отеля «Мрия», отеля «Крымский Бриз», Администрации Симеизного поселкового совета, Администрации г. Ялта, Федеральной службы охраны, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Крыму.