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Крупный пожар в районе пгт. Кацивели тушили "всем миром"
фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Крыму

Крупный пожар в районе пгт. Кацивели тушили «всем миром»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 18:55 27.06.2020

В 12.32 в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе пгт. Кацивели ГО Ялта произошло возгорание сухой растительности вдоль трассы.

В виду сильного ветра и возможной угрозы распространения огня были привлечены необходимые силы и средства, в том числе и авиация. Всего на месте возгорания было задействовано 10 пожарно-спасательных автомобилей от МЧС России по Республике Крым, 1 вертолет МИ-8, 5 единиц техники от ФГБУ «Объединенная дирекция особо охраняемых природных территорий «Заповедный Крым», 1 единица техники от ООО «Зеленстрой», 2 единицы техники от Дорожно-эксплуатационного управления, 2 экипажа ГИБДД г.Ялта. А также было предоставлено 5 водовозок от отеля «Мрия», отеля «Крымский Бриз», Администрации Симеизного поселкового совета, Администрации г. Ялта, Федеральной службы охраны, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Крыму.

В 14.45 пожар удалось локализовать на площади 5,5 Га.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

  • «101» — единый телефон пожарных и спасателей;
  • (3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.

Крупный пожар в районе пгт. Кацивели тушили "всем миром"

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