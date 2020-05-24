Крупный пожар в Севастополе — огонь бушевал на крыше дома в центре города

Пожар в Севастополе произошёл накануне вечером.



В 20 часов 19 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю поступило сообщение о том, что по улице Большая Морская случился пожар: горение происходит на крыше трёхэтажного многоквартирного жилого дома. По прибытию к месту было установлено, что горят перекрытия между мансардой и крышей многоквартирного жилого дома. Огнеборцы немедленно приступили к тушению пожара и эвакуации жителей. Было создано 3 боевых участка, работали 2 звена ГДЗС. В 21 час 11 минут в связи с угрозой распространения пожару был присвоен повышенный ранг 1-БИС, направлены дополнительные силы и средства. Из квартир на верхнем этаже зданий были вынесены в безопасное место материальные ценности жильцов, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Крыму.

Площадь пожара составила 55 квадратных метров. Полностью его удалось ликвидировать в 01:13.

С помощью двух автолестниц был обеспечен подъём личного состава на кровлю здания. Производился разбор чердачного помещения. На тушение подали четыре ручных ствола. Работали в средствах защиты органов дыхания и зрения. Пожарные автомобили были установлены на противопожарное водоснабжение. Погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 23 человека, включая 8 детей. Правительство Севастополя предоставило два автобуса, чтобы эвакуированные могли переждать время тушения пожара. Нуждающихся в расселении пока нет, – отмечает заместитель начальника Главного управления МЧС России по городу Севастополю полковник внутренней службы Алексей Гусев.

Причины пожара уточняются. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в которую вошли сотрудники Главного управления МЧС России по городу Севастополю.

В ликвидации пожара от МЧС России были задействованы 33 человека личного состава и 13 единиц техники. В целом от РСЧС к работам привлекались 49 человек и 18 единиц техники.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе