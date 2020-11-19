Крупный пожар в Севастополе произошёл накануне — в службу от очевидцев поступило сообщение о том, что в поселке Кача по адресу ул. Авиаторов горит подсобная постройка.

По указанному адресу выдвинулись силы МЧС: два отделения 3 пожарно-спасательной части, по одному отделению 5 пожарно-спасательной части, ПСЧ-13 «Верхнесадовое», ПСЧ-15 «Андреевка», служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ, оперативная группа Главного управления МЧС России по городу Севастополю. По прибытию установлено, что пламенем полностью объята надворная хозяйственная постройка, огонь перекинулся на расположенный рядом мини-маркет. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Благодаря слаженным действиям пожарных удалось предотвратить дальнейшее распространение пламени и в 17:29 локализовать пожар. Ликвидировали открытое горение в 18:10. Полностью ликвидировали последствия пожара в 21:19, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Погибших, пострадавших нет. Причины и обстоятельства устанавливаются.

Кроме того, к ликвидации последствий возгорания были привлечены службы «102», «103», «104». Всего к ликвидации пожара было привлечено 25 человек и 10 единиц техники, в том числе от МЧС России 17 человек и 7 единиц техники.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе