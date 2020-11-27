Крупный пожар в жилом доме в Севастополе

В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю от очевидцев поступило сообщение о том, что по адресу улица Деметринская горит частный жилой дом.

По прибытию подразделений к месту было установлено, что горит частный жилой дом открытым пламенем, ранг пожара повышен до 1-БИС, дополнительно к месту были направлены одно отделение 2 пожарно-спасательной части, ПСЧ-11 «Орлиное». Площадь пожара составила 200 квадратных метров. На тушение поданы 3 ствола «Б», 1 ствол «СВД». Погибших, пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Для установления причин произошедшего к работе приступила оперативно-следственная группа, в состав которой вошли сотрудники Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по городу Севастополю. Причины пожара устанавливаются.

Благодаря слаженным действиям огнеборцам удалось не допустить распространения пламени и локализовать пожар в 05:22. Ликвидировали открытое горение в 06:32. Полная ликвидация последствия возгорания в — 09:06. Всего к ликвидации последствий пожара привлекалось 28 человек и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России 23 человека и 10 единиц техники, — отмечают в ведомстве.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе