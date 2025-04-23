Крым: акция «Библионочь-2025» будет посвящена теме «Свои герои»

По словам министра, учитывая высокую значимость для нашей страны 80-летия Великой Победы и Года защитника Отечества, особое внимание на мероприятиях будет уделено героям, укреплению нравственности, патриотизма и связи поколений, а также чтению книг о мужестве и подвиге во имя Родины.

Библиотечные учреждения Крыма подготовили свои интересные программы Библионочи, включающие спецпроекты «Бессмертный библиотечный полк», «Письма Победы» и «Строки Победы». Каждый посетитель библиотеки сможет принять участие в различных событиях: викторины, творческие проекты, мастер-классы, встречи с деятелями культуры и искусств, киносеансы, театрализованные представления, выставки, обзоры, литературно-музыкальные вечера и многие другие увлекательные мероприятия.

Анонсы публикуются на официальном сайте акции, сайтах учреждений и в пабликах социальных сетей с хештегами #80словпобеды и #библионочь2025.

СПРАВКА. Ежегодная акция «Библионочь» в 2025 году пройдет в России уже в 14-й раз. Организатор — Министерство культуры Российской Федерации. Куратором выступает Российская государственная библиотека при поддержке портала культурного наследия и традиций России «Культура.РФ».

В прошлом году Библионочь охватила около 1,5 миллиона человек и 17 тысяч учреждений страны.

источник: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым