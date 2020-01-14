Крым будет с водой – оптимистичный и официальный прогноз

Крым будет с водой, опасений «засухи-2020» на полуострове нет. Такой официальный комментарий ТАСС дал председатель Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации РК Игорь Вайль.

Опасений, что не хватит питьевой воды, нет. С наполнением водохранилищ все в порядке, — сказал Вайль.

Оперативная же ситуация такова: водохранилища полуострова заполнены на треть. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Государственном комитете по водному хозяйству и мелиорации РК.

По состоянию на 14 января 2020 года объем наполнения наливных питьевых водохранилищ восточной части Крыма составляет 28,6 миллионов кубометров или 30% от проектного объема. Водохранилища естественного стока заполнены на 39%, — сообщили в Госкомитете.

Согласно расчетам специалистов, той воды, которая есть водохранилищах на сегодняшний день, хватит до конца отопительного сезона 2019-2020. Необходимый годовой объем воды для нужд региона составляет 900 миллионов кубометров. Чем же объясняется оптимистичность тона?

В Крыму бывают засушливые периоды, прошлый год — не исключение. Но традиционно приток влаги в виде осадков мы ожидаем в феврале-марте. С питьевым водоснабжением будет все в порядке, мы не сомневаемся, — подтвердил сказал президент Крымской академии наук, доктор геолого-минералогических наук Виктор Тарасенко.

В то же время, отметил ученый, властям необходимо подумать о выделении средств на разведку подземных запасов воды, особенно глубинных. Речь, по его словам, идет о водных горизонтах, залегающих на глубине около 1 км, тогда как сейчас скважины бурят на глубину от 20 до 100 метров.

Кроме того, для решения проблем с водоснабжением, по его словам, необходимо решить вопрос с опреснением морской воды (хотя это и энергозатратный проект), очисткой воды из соленых озер и скважин.