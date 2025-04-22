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Крым - часть пилотного проекта по развитию опорных населённых пунктов
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Крым — часть пилотного проекта по развитию опорных населённых пунктов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:52 22.04.2025

Крым стал частью пилотного проекта по развитию опорных населенных пунктов. Об этом сообщили в Агентстве стратегических инициатив (АСИ).

В числе регионов также Архангельская, Иркутская, Калининградская, Кемеровская, Смоленская, Челябинская области, Башкортостан, Ставропольский и Хабаровский края.

Модель развития охватывает четыре направления: жилье, коммунальные услуги и благоустройство, транспорт и дороги, социальные объекты.

Задача АСИ – во взаимодействии с федеральными органами власти выработать подходы, позволяющие определить приоритетность предоставления мер федеральной поддержки при отборе проектов и ОНП, претендующих на получение финансирования, — пояснила заместитель генерального директора АСИ Ольга Захарова.

По ее словам, разработанная модель будет встроена в национальный проект «Инфраструктура для жизни» и станет критерием при предоставлении поддержки регионам.

Рабочая группа «Городская экономика» оценивала заявки от 41 региона по шести критериям. Три из них отражают текущий уровень социально-экономического развития, включая место в рейтинге качества жизни, уровень бюджетной обеспеченности и прирост ВРП на душу населения. Еще три касались разнообразия типов населенных пунктов, чтобы обеспечить возможность тестирования модели в разных условиях.

Эксперты полагают, что такие регионы лучшим образом подходят для проверки применимости разных инструментов и оценки эффектов на качество среды для жизни, – отметила руководитель рабочей группы «Городская экономика» экспертного совета АСИ Татьяна Горовая.

Управленческие команды из пилотных регионов пройдут обучение и получат поддержку от АСИ и регионов-наставников. Особое внимание — малым городам до 250 тысяч человек. Эксперты подчеркивают, что внедрение модели должно повысить качество жизни и позиции России в международных рейтингах.

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источник: РИА Новости Крым 

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