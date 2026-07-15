Крым частично без воды — идёт ремонт на электросетях

Несколько городов и районов Крыма с среду остались без водоснабжения из-за необходимости провести ремонты на объектах «Крымэнерго». Об этом сообщили на предприятии «Вода Крыма».

Бахчисарайский филиал

Воды не будет до 17:00 (ориентировочно) в г. Бахчисарай — ул.Свидерского, ул.Ленина, ул.Партизанская, ул.Фрунзе, с. Угловое — ул.Аграрная, ул.Первомайская, ул.Луговая

Белогорский филиал

Из-за аварии на сетях «Крымэнерго» без воды Белогорский район (частично), Нижнегорский район (частично)

Джанкойский филиал

Из-за аварии на сетях «Крымэнерго» нет воды в Красногаврдейском и Нижнегорском районах (частично)

Керченский филиал

Авария на сетях «Крымэнерго». В Керчи снижено давление воды, возможны перебои, частичное или полное отсутствие водоснабжения. Также нет подачи воды в селах Приозёрное, Войково, Бондаренково, Глазовка, Осовины, Юркино.

Красноперекопский филиал

Вследствие аварии на сетях «Крымэнерго» нет воды в Красноперекопском районе, Красноперекопске, Армянске, пгт. Раздольное, Раздольненском районе.

Ленинский филиал

Отсутствует водоснабжение в селах Уварово, Батальное, Семисотка.

Сакский филиал

Из-за ремонта сетей «Крымэнерго» без воды г. Саки — ул.Ленина, ул.Курортная, ул.Бурденко, ул.Кузнецова, ул.Красноармейская, пер.Пролетарский, пер.Галушкина, пер.Береговой, пер.Новый, пер.Курортный, ул.Советская, ул.Интернациональная, ул.Строительная, ул.Приозерная, ул.Вольная, ул.Дегтярева, пер.Приозерный, пер.Галушкина, ул.Революции, ул.Прохорова, ул.Вокзальная, ул.Октябрьская, ул.Привокзальная, ул.Садовая, ул.2-ой Гвардейской Армии, ул.Железнодорожная, Евпаторийское шоссе (частично), пер.Западный, пер.Черноморский, пер.Евпаторийский, ул.Евпаторийская

Судакский филиал

До 20:00 (ориентировочно) не будет воды в с. Краснокаменка. На время проведения работ будет организован подвоз воды.

Феодосийский филиал

В Феодосии снижено давление воды, возможны перебои, частичное или полное отсутствие водоснабжения. До 17:00 (ориентировочно) воды не будет в г. Феодосия — 1-й-5-й Подгорный проезд, ул.Украинская №31-103, пер.Северный, ул.Виноградная, ул.Южная, пер.Виноградный, пер.Северная, ул.Пограничная, ул.Черепичная, ул.Панова, ул.Колодяжного, ул.Линейная, ул.Судакская.

Также нет воды в с. Отважное.

источник: РИА Новости Крым

Просмотры: 9