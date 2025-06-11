Крым делится практиками развития гастротуризма с российским регионами

Министр презентовал, как в Крыму гастрономия объединяет туризм, агропромышленный комплекс, культуру и креативные индустрии.

Программа «ПроЕДУ по России» в Республике Крым откроет новые перспективы для регионального развития и станет важным шагом в формировании устойчивого гастрономического бренда, способного привлечь туристов и инвесторов со всей страны. Дальнейшая популяризация гастрономического потенциала полуострова, позволит не только сохранить многообразие уникальных продуктов и традиций региона, но и сделать их более доступными и привлекательными для всей России, — сказал Сергей Ганзий.

Ранее Республика Крым вошла как пилотный регион в федеральный проект “ПроЕду по России” целями которого являются — развитие гастрономической индустрии как стратегического инструмента имиджа и экономического роста Республики Крым в качестве круглогодичного конкурентоспособного туристского региона РФ, а также разработка и продвижение новых видов туристских продуктов, неподверженных сезонным колебаниям.

Республика Крым уже подготовила дорожную карту и рабочую межведомственную группу, куда вошли представители министерств, эксперты отрасли, профильные ассоциации, образовательные учреждения. Среди первоочередных на 2025 год мероприятий запланированы формирование регионального Реестра крымских самобытностей для систематизации локальных продуктов и сохранения местных кулинарных традиций, работа с предпринимательским сообществом по разработке, тестированию и внедрению крымского меню в пилотных заведениях общественного питания региона.

Уже осенью этого года планируем подвести первые итоги проделанной работы в рамках гастрономического фестиваля, — отметил Сергей Ганзий.

Также в ближайших планах создание реестра тематических гастрономических экскурсий, цифрового каталога «Крымские самости», разработка гастрогида «Гастрономические дороги Крыма» и актуализация существующего проекта «Винные дороги Крыма».

Как отметил министр, отдельное внимание будет уделено подготовке персонала для знакомства гостей с местной кухней. Готовится проведение акселератора «Фабрика туризма» по программе развития региональной гастроиндустрии и курсов дополнительной профессиональной подготовки «Экскурсовод (гид)» по направлению «Гастрономический туризм».

Директор проектов дивизиона «Городская экономика» АСИ Ольга Шандуренко сообщила, что на данный момент к проекту уже присоединились Белгородская и Ивановская области, Камчатский край, Мурманская область, Пермский край, Республика Мордовия, Севастополь, Тульская, Тюменская, Челябинская и Томская области. По ее словам, эти регионы продемонстрировали высокий потенциал, вовлеченность и готовность к межотраслевому взаимодействию, став флагманами направления.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК