Крым должен быть готов к провалу туристического сезона

Глава Крыма Сергей Аксёнов поручил подготовить меры на случай провала туристического сезона при возможном ухудшении ситуации с распространением коронавируса в России. Об этом он сказал в ходе оперативного штаба по профилактике распространения вируса в Крыму.

Мы понимаем, что заграница будет закрыта, сейчас надо ожидать, что увеличение турпотока будет. Но мы должны рассмотреть, в том числе, и самый плохой вариант развития событий. Хочешь мира – готовься к войне. Мы должны понимать, что если вдруг наоборот выйдет картина, срыв курортного сезона означает, что у нас большое количество людей останется без работы, доходов. Отработать меры поддержки на случай развития ситуации в негативном плане, — цитирует Аксёнова ИА «Крыминформ» .

Министр курортов и туризма Вадим Волченко доложил, что в настоящее время рисков срыва турсезона нет: количество отмен бронирования номеров в местах размещения находится на уровне прошлого года и до введения режима повышенной готовности.

В настоящее время бронь отелей и санаториев на период майских праздников составляет порядка 35-90%. Мы отмечаем серьезный всплеск роста бронирования от операторов ведущих федеральных турагентств, – добавил он.

Всего в Крыму работает 271 средство размещения емкостью 49 тысяч койко-мест.

Эксперты уверяют, что пандемия коронавируса пока не повлияла на работу турфирм. По информации замдиректора по маркетингу и продажам туроператора «Кенеш-тур» Оксаны Рыбиной, отдыхающие в последние дни стали меньше бронировать туры на перспективу, но при этом, они не прочь пересидеть карантин на Южном берегу Крыма.

Если раннее бронирование было очень активное до прошлой недели, то в последние три дня с осторожностью стали бронировать. Сегодня уже ощутимый спад новых бронирований, плюс с оплатой туристы боятся, потому что нет определенности, неизвестно, как будут развиваться события. Но мы заметили рост бронирования на ближайшие даты. Видимо, люди боятся карантина и хотят переждать это время в благоприятной обстановке на юге, на солнце, у моря. Причем, это касается и отелей высокого уровня – четыре-пять звезд. А так, пока июль, август люди не торопятся аннулировать, но заявки на апрель, май с осторожностью идут, – цитирует эксперта «ПолитНавигатор» .

При этом, в мини-гостиницах места уже практически распроданы, по крайней мере, на майские праздники, сообщила председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова.

Средний и малый турбизнес оставил цены на уровне прошлого и даже позапрошлого года. Цены не завышаются очевидно. Не наблюдаем мы и массовой отмены брони, наоборот, выросло количество прямых продаж и прямого бронирования – то есть не через туроператоров, а именно прямого. Могу сказать, что в малом бизнесе майские праздники практически распроданы и ключевые даты лета тоже распроданы. Спрос растет, – уверяет Стамбульникова.

Эксперты отмечают: говорить о возможном провале турсезона еще рано, многое определит апрель. В частности, темпы и «география» распространения инфекции в России.