Крым должен обеспечить максимально комфортные условия для бизнеса  

Крым должен обеспечить максимально комфортные условия для ведения бизнеса. Такое мнение высказала вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико. По ее словам, в Республике зарегистрировано более 17,7 тысяч самозанятых и свыше 84 тысяч субъектов хозяйствования зарегистрировано

Первоочередная задача — максимально эффективно оказать помощь предпринимателям, — сказала Ирина Кивико. — В числе главных направлений работы – оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде финансовых (микрозаймы, льготный лизинг, гарантийная поддержка), консультационных и образовательных услуг, а также организация форумов, конкурсов, семинаров, мастер-классов и иных мероприятий.

По информации вице-премьера, Крымским гарантийным фондом было выдано с начала года 44 поручительства на сумму 282,5 млн. руб., что позволило привлечь 590,1 млн. руб. кредитных средств. Региональная лизинговая компания за аналогичный период заключила 27 договоров на сумму 169,8 млн. руб. Фонд микрофинансирования выдал 160 микрозаймов на сумму более 380 млн. рублей.

Некоммерческой организацией «Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства» с 11.01.2021 было предоставлено 8796 консультаций, принято 1260 заявок на выплату региональной субсидии, проведено 111 мероприятий, зарегистрировано 34 новых индивидуальных предпринимателя, а также обучено 880 субъектов малого и среднего предпринимательства и 110 самозанятых.

Напомним, региональную составляющую национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» входит 3 проекта: акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства, создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами и создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса.

Южный региональный центр экспорта работает с национальным проектом «Международная кооперация и экспорт» в рамках реализации регионального проекта «Системные меры развития международной конференции и экспорта». Центром были достигнуты следующие показатели: 94 уникальным МСП были оказаны услуги Центра; 57 МСП получили консультационную поддержку; 38 МСП приняли участие в экспортных семинарах Школы экспорта АО «Российский экспортный центр»; 53 МСП вступило в реестр Центра; при помощи Центра заключено 2 экспортных контракта с Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой, — отметили в республиканском Совмине.

Важным нововведением стала разработка дорожной карты по выходу на внешний рынок в индивидуальном порядке для каждого предпринимателя. Данный метод был внедрён для создания максимально эффективной системы взаимодействия предпринимателя с Центром и получения результата в кратчайшие сроки исходя из стартовой позиции, имеющегося опыта, перспектив и пожеланий.